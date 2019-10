Ce i-a făcut șoferul de TIR din imagine acestui tânăr, pe care l-a găsit pe marginea străzii, la ieșirea din Șimleul Silvanei

La ieșirea din localitatea Șimleul Silvaniei, un șofer de TIR a avut surpriza de a vedea, pe marginea drumului, un tânăr. Acesta era ghemuit și tremura, pe trotuar, iar șoferul nu a putut trece, cu indiferență, mai departe. Apoi a povestit întreaga întâmplare pe pagina de socializare. Astfel, o altă tristă poveste de viață a fost cunoscută de foarte mulți oameni.

Tânărul, scrie șoferul de TIR era vânăt de frig, plângea și se ruga să nu fie bătut încă o dată. Dorea să ajungă la Nusfalău, iar șoferul a menționat că, dacă nu poate lăsa un câine în frig, atunci nu are cum să abandoneze un om.

“L-am găsit ghemuit si tremurând pe un trotuar la iesirea din Simleu, spre Nusfalau. Zice ca la casa aia a lucrat toata ziua si noaptea l-a scos afara. E cu noi in mașină, l-am lasat sa se încălzească, e vânăt de la frig. Plange si ne roagă sa nu-l batem si noi ( nu stiu cine l-a mai batut). Locuieste in Nusfalau intr-un loc fara curent dar nu vrea sa il ducem acolo ca îl bate fratele lui. Nu las un câine în frig, nu pot lasa nici un om. I-am luat sa mănânce, dam ture de oraș cu el pana mananca si se mai încălzește. Cere intr-una sa-i dam ceva de lucru si sa-l lasam sa doarmă. Am avea de lucru pentru el dar nu avem unde sa-l culcam. Vrem sa-i plătim o camera de hotel macar in seara asta dar nu-l primește nimeni… Ne cere numarul de telefon al unui domn ce lucra la bariera, zice ca dansul il lăsa sa doarmă în masina lui până dimineața.

Are 35 de ani, i-a ars casa, nu are părinți iar sora lui a murit anul asta lovita de tir in autogara . E intr-o ușoară stare de ebrietate, dar e liniștit. Stiu, ca nu-i bine si toti vrem sa judecăm asta, dar hai sa ne gandim ca pentru unii oameni, asta e ultima lor solutie sa uite in ce lume s-au nascut. Si nici măcar asa, oamenii nu merita sa moară de frig, ai nimanui, in strada”, a scris șoferul de TIR în partea de înce put a mesajului postat.

”I-am dat plapuma și l-am pus în pat”

Șoferul de TIR a făcut, totodată, și un apel către oamenii cu suflet care l-ar putea ajuta pe tânărul respectiv. Din fericire, mesajul a primit un răspuns pozitiv. Tânărul a fost dus la o pensiune – șoferul de TIR plătindu-i prima noapte de cazare.

”Poate oferi cineva un loc de muncă ( sapat, crăpat de lemne etc) ori un loc de dormit? ( în Șimleu, jud.Salaj). Ne-am dus acasă să luăm o plapumă si sa-l lăsăm să doarmă în dubă. Nu aveam altă variantă. Când am ajuns la noi, 3 catei au fugit la poartă si el a început să plângă si urla să nu lovim câinii cu mașina. Cu greu l-am convins ca sunt ai noștri si oricum, nu lovim nimic ce-si poartă sufletul prin lume. Plângând ne-a povestit ca are 6 câini si ca azi n-a reușit sa le duca mancare si ne intreba ca daca maine ne lucra toata ziua ii dam bani sa cumpere “bomboane” la câini? (am înregistrat convorbirea asta) Între timp am primit mesaj de la un OM cu un număr de telefon de la pensiunea unchiului său care l-ar putea primi si l-ar lasa sa doarmă cat vrea el. Am sunat și cu drag ne-a spus ca-l primește. In seara asta, am platit noi ( 50 lei/ noapte). De mâine, nu știm ce facem. I-am dat plapuma si l-am pus in pat. Avea lacrimi intre timp ce se invelea si ne întreba daca poate sa doarmă in tot patul”, a mai scris șoferul.

”Nu uitati, cei ai nimănui sunt tot ai noștri”

Gestul șoferului de TIR i-a impresionat pe internauți, iar mesajul acestuia se încheie prin cuvinte emoționante.

”I-am promis ca dimineata mergem dupa el si il ducem la noi la casa sa ne ajute. Tot mâine vom merge si la câinii lui, sa vad unde sunt, cati sunt si ce se poate face si pentru ei. Vedem mâine când e treaz, ce si cum putem vorbi cu el. Înainte să inchidem usa, ne-a spus noapte buna si ne-a întrebat cum ne cheamă, daca ne poate striga in caz ca merge cineva sa-l bată… Nu. Nu vreau să stiu niciodată cat de grea ii e crucea, mi-e teama ca n-as putea sa-i duc nici macar povestea. Noapte bună, tuturor. Nu uitati, cei ai nimănui sunt tot ai noștri”, a concluzionat șoferul de TIR la finalul mesajului postat în mediul online.