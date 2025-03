Ce îi reproșa Oksana lui Cezar Ionașcu în urmă cu câteva luni: ”A zis cu gura ei și avea dreptate!”

Cezar Ionașcu s-a descris ca soț! Ce spunea despre rolul lui de partener? A recunoscut totul în urmă cu câteva luni! Chiar el a spus că relația nu a fost una ușoară de la început!

Cezar Ionașcu, cunoscut pentru rolul său de mentor al masculinității, a revenit în centrul atenției în ultimele zile, totul în contextul zvonurilor privind o posibilă despărțire de partenera lui de viață, Oksana.

Într-un podcast realizat în urmă cu câteva luni, fostul avocat a vorbit deschis despre căsnicia sa cu Oksana, recunoscând că, deși are multe calități, este un bărbat complicat și dificil. El a descris perioada primilor doi ani ca fiind un adevărat „calvar”, în care nu a fost „băiatul bun” pe care soția lui și-l dorea.

„A spus clar, răspicat și sincer ce vrea cu mine. I-am zis că nu pot să-i dau și a spus: ok, vei lupta pentru asta, eu sunt femeia ta și nu voi pleca niciodată. Și asta m-a făcut să tac și a avut dreptate. Firește, am vrut eu să plec și ea la fel. Și avea dreptate să o facă. Nu am fost băiatul bun. Primii doi ani au fost un calvar, nu am fost deloc băiatul bun, recunosc. Nu pricepeam ce îmi cere. Ea îmi cerea să ies dinăuntrul meu, să nu mă mai ascund sub rigori impuse de alții: rigorile tatălui, rigorile școlii, rigorile anturajului, orașului, banilor. Eu trăiam prin, ancorat, încorsetat de realități diverse de persoana mea și chinuiala era maximă”, a declarat Cezar Ionașcu în cadrul unui podcast.