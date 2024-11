Ce l-a atras pe Cătălin Scărlătescu la Doina Teodoru, de fapt. Dezvăluirile despre căsătorie făcute de juratul de la MasterChef

Cătălin Scărlătescu a făcut declarații inedite despre relația cu Doina Teodoru. Mai mult decât atât, juratul de la MasterChef a vorbit și despre căsătorie. Află, în articol, când vor face cei doi îndrăgostiți nunta.

Cătălin Scărlătescu și partenera sa, actrița Doina Teodoru, formează un cuplu de mai bine de 3 ani. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar fanii lor se întreabă când își vor trece relația la nivelul următor. Acesta sunt curioși să afle dacă celebrul bucătar și iubita sa intenționează sau nu să-și întemeieze o familie. Mai mult decât atât, în mediul online, multe persoane le-au transmis că așteaptă să îi vadă pe cei doi îndrăgostiți în postura de părinți.

Cătălin Scărlătescu a vorbit deschis despre relația cu Doina Teodoru. Celebrul bucătar a mărturisit că inteligența l-a atras la iubita sa. Juratul de la MasterChef a avut doar cuvinte de laudă la adresa partenerei sale de viață.

Întrebat dacă el și Doina Teodoru se gândesc la căsătorie, Cătălin Scărlătescu a precizat că nimic nu este stabilit. În trecut, celebrul bucătar a avut momente în care a vrut să facă marele pas, însă consideră că nu a ajuns în acel punct pentru că a fost protejat.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru trăiesc o poveste de dragoste intensă, cu multe aventuri. În această vară, cei doi au petrecut timp de calitate împreună și au mers în multe vacanțe. Organizarea călătoriilor este o muncă de echipă.

„Vara aceasta, Doina m-a ținut numai în vacanțe! Peste tot am mers! Am fost în Grecia, Albania, Serbia, Franța! Am fost în vacanțe culinare. Acum și Doina face vacanțe culinare. Eu rămân plimbărețul suprem, pentru că am peste 50 de țări văzute. Mă plimb de mic! După ce terminam proiectul, aș vrea în Australia! N-am fost și vreau. Împreună organizăm vacanțele, este o muncă de echipă”, a mărturisit Cătălin Scărlătescu, pentru CANCAN.RO.