Ce legătură are Elena Udrea cu Donald Trump: ”Are interes la ea”

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu rolul de invitat l-a avut Marian Căpățână. Cei doi au atins numeroase subiecte și au vorbit și despre conflictul care încă există între Rusia și Ucraina, dar și despre implicarea lui Donald Trump în acest război. De asemenea, invitatul a dezvăluit și legăturile dintre președintele SUA și Elena Udrea. Potrivit acestuia, blondina ar fi singura care îl poate tempera. Ce legătură are Elena Udrea cu Donald Trump?

În cadrul ediției din data de 8 iulie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de Marian Căpățână, care a făcut dezvăluiri surprinzătoare.

Așa cum spuneam, în cadrul celei mai recent ediții a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost prezent Marian Căpățână. Acesta a vorbit despre Elena Udrea, despre care spune că abia așteaptă să fie eliberată. Asta pentru că o vede cea mai potrivită persoană pentru a îi readuce la masa negocierilor pe Donald Trump și Vladimir Putin.

Mai mult, acesta a dezvăluit că Elene Udrea știe destul de multe lucruri desper Hunter Biden, iar aceste informații chiar l-ar face pe Trump să vină în România, în opinia lui Marian Căpățână.

„DD: Din câte știți, Elena l-a turnat pe undeva pe Traian?

Marian Căpățână: Eu sper să iasă. Nu, eu vă spun așa. Eu sper să iasă, din tot sufletul meu. Pentru că ea e o femeie extraordinară. Și așa are probleme de sănătate și așa mai departe. Eu sper să iasă. Și să fie una dintre persoanele care îi face invitație lui Trump să vină în România. Eu știu trei persoane care pot să-i facă invitație lui Putin să vină în România și să îi împăcăm pe Putin și pe Trump în România, într-o țară ortodoxă. Să se închidă genocidul ăsta din Ucraina și noi să fim o țară binecuvântată, Gardina Domnului.

DD: Are Elena Udrea relații la Trump?

Marian Căpățână: Trump are interes la Elena.

DD: Ce interes are?

Marian Căpățână: Multe.

DD: Păi ziceți-mi și mie.

Marian Căpățână: Păi Elena fiind mult mai apropiată de mine decât de Traian…

DD: Cum așa?

Marian Căpățână: Așa. Trump vrea să-și acoperă prostiile pe care le face el cum prin… Adică nu prostiile, stângăciile. Pentru că și el este în aceeași… El joacă acum în același film ca și Trump.

DD: Cum adică?

Marian Căpățână: Adică atunci când ai lângă tine o femeie care este mult mai tânără și nu-ți mai merge jucăria ai probleme.

DD: Ce probleme să aibă? Oricând își găsește alta.

Marian Căpățână: Înțelegeți ce vă spun? Toate problemele pornesc la un bărbat când ai o femeie lângă tine și vezi că nu o mai dovedești. Punct!

DD: Păi el e șeful planetei.

Marian Căpățână: E șeful planetei… În pat nu mai e niciun șef.

DD: Nu m-ați lămurit. Ce interes ar avea Trump la Elena Udrea?

Marian Căpățână: Elena Udrea știe foarte multe lucruri care se întâmplau cu Hunter Biden. Să ne înțelegem.

DD: Și are dovezi? Are ceva? Are filmări? Are înregistrări?

Marian Căpățână: Știe.

DD: Păi dacă știe Elena Udrea ar trebui să știe și Traian Băsescu, nu?

Marian Căpățână: Da, dar omul nu… Nu e… Nu mai e credibil nici în fața a două muște. Păi, cine mai crede în omul ăsta?

DD: Păi de câte ori a candidat a câștigat toate alegerile”, a dezvăluit acesta.