Ce legătură există între Pescobar Paul Nicolau și Digi RCS RDS. Omul de afaceri și-a deschis sufletul la „Cancan Exclusiv”

Paul Nicolau a cunoscut succesul în spațiul public odată cu Taverna Racilor din Herăstrău. În ultima vreme, afaceristul a avut parte de clipe dificile, după ce inspectorii ANPC au făcut controale pe bandă rulantă în locațiile lui și au dat amenzi uriașe. Chiar și așa, milionarul a încercat să rezolve neregulile și să meargă înainte. Mulți sunt cei care se întreabă cum a reușit Pescobar să clădească un imperiu doar din afacerile cu „racii”. Ce loc de muncă avea omul de afaceri înainte de a deveni faimos și înstărit material? Nimeni nu s-ar fi gândit.

Paul Nicolau nu stă rău deloc la capitolul finanțe, pentru că restaurantele lui fac bani pe bandă rulantă. Afacerile îi merg ca pe roate, în ciuda faptului că ANPC a făcut controale luni la rând și l-a amendat usturător. Pescobar și-a clădit un adevărat imperiu și nu se plânge deloc că ar sta rău cu banii. Mulți au impresia că s-a născut într-o familie înstărită, care i-a pus pe tavă tot ce are acum, însă adevărul ar fi altul. „Omul cu racii” a plecat de jos și a muncit imediat după ce și-a terminat studiile.

Cu ce s-a ocupat Paul Nicolau, zis și Pescobar, înainte de Taverna Racilor

S-a angajat la RCS RDS ca agent de vânzări, unde a avut o perioadă furtunoasă, cu suișuri și coborâșuri. A trecut timpul, el a avansat în funcție, iar la un moment dat era și coordonator de echipă. Chiar și așa, după acest loc de muncă, s-a gândit serios să-și deschidă o afacere. Avea 25 de ani când voia să pună bazele propriei afaceri și să aibă succes. Iată că, într-un final, a și reușit.

„După ce am terminat facultatea, m-am angajat la RCS RDS ca agent de vânzări. Am avut acolo o perioadă furtunoasă, aveam nickname-ul de Paulică Mondialul, să zic așa. A fost situația oportună de a câștiga foarte mulți bani la o vârstă fragedă din supervizarea unei grupe de vânzări, telecomunicații pentru marii operatori din Telekom, RDS, Romtelecom, cam ăștia erau jucătorii. Coordonam, la un moment dat, și 150 de oameni. S-a terminat și perioada asta, am rămas fără nimic și a trebuit să încep să fac ceva cu viața mea. Aveam 25 de ani”, mărturisea Pescobar, la CANCAN Exclusiv.

