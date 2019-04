Ce mare s-a făcut fiica Ioanei Ginghină. Ruxi are 10 ani

„Puterea exemplului e mult mai importantă decât educaţia prin teorie. Copiii fac ce fac şi părinţii, nu ce zic părinţii, deci dacă vrei ca cei mici să aibă un stil de viaţă sănătos, trebuie să aplici şi la tine acelaşi stil. Îmi place să alerg şi mai ales în aer liber, aşa că am primit cu braţele deschise invitaţia de a participa alături de Ruxandra la traseul necompetitiv de 3,3 km”, a spus soția lui Alexandru Papadopol.

După antrenament, la o săptămână distanță, a urmat și întrecerea. Ioana și Ruxi petrec mult timp împreună și se distrează foarte tare.

Ioana Ginghină a slăbit 10 kilograme într-o lună

Dacă până acum povestea despre dieta cu pepene, de care se declară complet îndrăgostită în timpul verii, iată că acum a renunţat la un program strict şi doar a făcut un pariu cu ea, astfel reuşind să slăbească 10 kilograme în timp record. Trucul actriței de 41 de ani constă în faptul că a renunţat la pâine şi dulciuri. Prezentă la un eveniment, vedeta a mărturisit că este nevoită să-şi cumpere lucruri noi după ce a ajuns să schimbe măsura la haine.

“Nu am mai mâncat dulciuri şi pâine. Pot să zic că paste am mai consumat. Am reuşit să slăbesc 10 kilograme într-o lună şi jumătate. Mi s-a părut un pic cam brusc. Alexandru m-a văzut zilnic şi lui nu i s-a părut nimic în neregulă, dar eu am fost nevoită să-mi schimb garderoba. Nu îmi mai este nimic bun. Am două măsuri în minus acum la haine”, a povestit Ioana Ginghină la un post TV.