Ce mașină și-a cumpărat Oana Roman. Cum arată noul bolid de lux de zeci de mii de euro: ”Mi-am dorit-o de când a apărut!”

Oana Roman a făcut o achiziție de zile mari! Vedeta și-a cumpărat o mașină nouă și le-a arătat fanilor ei de pe rețelele de socializare despre ce model este vorba. Fiica lui Petre Roman este mândră de alegerea pe care a făcut-o!

Oana Roman este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care o urmăresc în mediul online. De data aceasta, vedeta le-a arătat fanilor ei noua achiziție: un Peugeot 3008 Hybrid, o mașină elegantă și modernă, ideală atunci când vine vorba de condusul pe străzile din București.

Probabil că vă întrebați cât a plătit Oana Roman pentru o astfel de mașină. Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că bolidul costă aproximativ 37.000 de euro. Este vorba despre un model creat pentru performanță, confort și tehnologie avansată.

„A venit. După muncă și răsplată. Bibica mea nouă! Peugeot 3008 Hybrid. Recunoscătoare pentru tot”, a scris Oana Roman pe Instagram.

Noua mașină a Oanei Roman dispune de tehnologie de nouă generație

Mașina pe care și-a achiziționat-o Oana Roman are un motor hibrid eficient. Datorită acestuia, consumul de combustibil este redus. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că bolidul are un interior confortabil și dispune de tehnologii de ultimă generație. Vedeta radiază de bucurie de când are un autoturism nou și nu a putut să nu își împartă bucuria cu fanii ei.

„Pe lângă că baba mea este superbă, este un soare extraordinar și minunat, este și o zi foarte fericită pentru mine, pentru că este ziua în care mi-am cumpărat… mașină nouă! Este o mașină pe care mi-am dorit-o de când a apărut anul trecut modelul, am visat la ea, mi-am dorit-o mult și Dumnezeu mi-a îngăduit să pot să o cumpăr, să cumpăr mașina pe care mi-am dorit-o și culoarea pe care mi-am dorit-o, așa că nu pot să spun decât că astăzi este o zi… nu bună, foarte bună!”, a mai transmis Oana Roman.

