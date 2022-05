Ce mesaj emoţionant a publicat Oana Roman de 1 Mai. Ce i s-a întâmplat vedetei în urmă cu 8 ani

Oana Roman a postat un mesaj extrem de emoționant de 1 Mai. Pentru vedetă, această zi are o semnificaţie profundă, iar an de an, retrăieşte un moment dificil din viaţa sa. Iată ce i s-a întâmplat acesteia în urmă cu 8 ani.

În 2014, fiica fostului premier al României a trecut printr-o adevărată dramă. La doar trei luni după ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Izabela, vedeta a fost nevoită să se interneze de urgență în spital. Oana a trecut printr-o operaţie extrem de grea care a durat şapte ore.

Astfel de 1 Mai, fiica fostului premier a publicat în mediul online un mesaj prin care le-a dezvăluit fanilor săi ce sentimente o încearcă. Oana Roman a declarat că este recunoascatoare pentru că a primit o a doua șansă la viață.

De asemenea, vedeta a ținut să îi mulțumească şi soțului ei, care i-a fost alături în toate momentele grele.

Oana Roman, mesaj emoționant

„Astăzi pentru mine e o zi de bucurie, de renaștere și de recunoștință eternă . Azi sunt 8 ani de când m-am născut a doua oară. Am trăit atunci cea mai mare cumpănă a vieții mele și sunt recunoscătoare pentru șansa de a fi trecut cu bine . Am avut îngeri păzitori și un doctor cu mâini divine care m-au salvat. Am simțit atunci cumva la propriu puterea Divinității și împlinirea de a fi avut alături un soț care m-a vegheat și îngrijit clipă de clipă, deși avea în grijă și un copil de 2 luni jumate acasă. Cred că asta este definiția bărbatului și soțului care știe, poate și vrea să-ți fie aproape în cele mai grele momente.

M-a susținut, m-a ajutat, m-a ținut de mână, m-a hrănit, m-a spălat, mi-a schimbat pansamentul și m-a mângâiat la propriu și la figurat. Deși eram dărâmată și arătam că o stafie, m-a iubit la fel de mult și m-a făcut să mă simt femeie, deși practic eram o epavă! Am stat 5 zile pe un pat de reanimare și mi-a fost alături mai ales că nu a fost lângă mine nimeni altcineva . Nici părinții nici “prietenii” . Doar el și Catinca . În rest a fost un gol imens în jurul meu. Un gol care m-a marcat profund și pe care nu am mai dorit să-l umplu apoi cu nimeni în afară de el. Chiar dacă apoi am avut noi probleme până la urmă am înțeles că doar împreună vrem să mergem pe drumul vieți”, a transmis Oana Roman, pe Instagram.

Sursă foto: Instagram