Ce mesaj i-a transmis Andra lui Smiley, după ce artistul a devenit tătic pentru prima oară

Gina Pistol și Smiley sunt în culmea fericirii! Marți, 9 martie, cei doi au devenit părinți pentru prima oară, iar Andra le-a transmis un mesaj emoționant.

Au pregătit camera pentru micuță, au cumpărat hăinuțe, dar și alte lucruri necesare și abia așteaptau să-și strângă fetița la piept. Marți, Gina Pistol a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, iar atât ea cât și Smiley trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața lor.

„Daca ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranta urmatoarele: “Am devenit parinti!”. Gina se simte bine, a nascut in seara aceasta, fetita nostra este sanatosa, are 3,230 kg si 51 cm lungime, iar Dana Oprescu, medicul nostru, spune ca este perfecta. Sunt primele ore din cea mai frumosa poveste din vietile noastre si stim deja ca nu stim nimic din tot ce ne asteapta:) Va multumim pentru felul in care ne-ati fost alaturi in toata perioada asta! Sa fie soare!”, a scris artistul, pe rețelele de socializare.

De asemenea, artistul a publicat și un video pe care l-a filmat cu câteva ore înainte ca Gina Pistol să nască.

La scurt timp după anunțul făcut de Smiley, au venit și urările de bine. Sute de fani și vedete din showbiz-ul românesc le-au făcut urări de bine celor doi părinți și i-au felicitat. Bineînțeles, Andra le-a transmis un mesaj unic și emoționant.

”Vă îmbrățișez cu drag!❤️❤️❤️ Ăsta e cel mai mare hit al tău! ???”, a scris Andra.