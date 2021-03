Gina Pistol, pe ultima sută de metri cu sarcina. Ce video haios a postat Smiley pe TikTok

Gina Pistol este pe ultima sută de metri cu sarcina. Vedeta și Smiley au pregătit totul pentru venirea pe lume a fetiței lor, iar recent au făcut și ultimele cumpărături.

Au pregătit camera pentru micuță, au cumpărat hăinuțe, dar și alte lucruri necesare și abia așteaptă să-și strângă fetița la piept. Recent, Smiley și Gina au mai achiziționat însă și alt obiect esențial! Viitorii părinți vor tot ce e mai bun pentru copilul lor, așa că au cumpărat și un scaun auto.

Smiley și Gina au prezentat noua achiziție într-un video haios pe platforma TikTok.

Smiley și Gina vor deveni părinți pentru prima oară

Gina Pistol este pe ultima sută de metri cu sarcina și mai este foarte puțin timp până își va strânge fetița la piept. La sfârșitul lunii septembrie a anului trecut, viitorii părinți au făcut un video emoționant în care au făcut marele anunț.

„Noi acum înseamnă trei! În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi! Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am stiut că totul este bine…

Când i-am auzit prima dată inima bătând, mi-a fugit pământul de sub picioare, aveam confirmarea că va fi bine. A fost o surpriză că am rămas însărcinată, eu credeam că sunt obosită şi că am o dereglare hormonală. Când am făcut testul şi i-am spus lui Andrei, pur şi simplu ne uitam unul la altul şi ne-a bufnit râsul, nu ne venea să credem”, a spus Gina Pistol în filmulețul postat pe Youtube.