Ce mesaj i-a transmis Sorin Bontea câștigătoarei sezonului 10 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Florica Boboi: „Nu am crezut niciodată...”

Sezonul 10 al emisiunii „Chefi la cuțite” s-a încheiat cu o învingătoare. Florica Boboi, cea care a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea, a câștigat premiul în valoare de 30.000 de euro. Ce mesaj i-a transmis cheful.

Florica Baboi (37 de ani) a dovedit că e cea mai bună și a fost desemnată marea câștigătoare a sezonului cu numărul 10 al emisiunii „Chefi la cuțite”. Finala a avut loc între Adrian Stroe, din echipa lui Cătălin Scărlătescu, Raluca Todea, din echipa lui Florin Dumitrescu și Florica Boboi, din echipa lui Sorin Bontea. Toți finaliștii au dat tot ce au avut mai bun pentru a pune pe marele premiu de 30.000 de euro. Unul singur, însă a dovedit că își merită titlul de câștigător. Nimeni nu se aștepta ca Florica să câștige, mulți dintre fanii emisiunii mizau pe Adrian Stroe, un chef bucătar din Râmnicu Vâlcea, care a arătat pe parcursul competiției că este creativ și extrem de organizat.

La aflarea veștii, Florica a spus câteva cuvinte emoționante.

„Doamne, nu mai pot. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis. Nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare“, a fost mesajul emoționant al Floricăi.

(CITEȘTE ȘI: Chef Sorin Bontea dezvăluie ce vis și-a abandonat pentru a deveni bucătar. Masterchef-ul de la Antena 1 avea cu totul alte planuri)

Ce i-a transmis Sorin Bontea câștigătoarei, Florica Boboi

Florica Boboi, împreună cu echipa ei, au gătit scoici Saint Jacques, cu homar și crevete, la felul principal, cod poșat cu piure de cartofi, spanac, sos de pește și trufe, iar la desert Pavlova cu sos de zmeură. Preparatele i-au impresionat pe jurați. După ce Gina Pistol, gazda emisiunii, a făcut anunțul, Sorin Bontea a ales să spună câteva cuvinte despre concurenta din echipa lui, Florica Boboi, cea care a câștigat marele premiu.

”Florica Baboi este o lecție. O lecție despre ce înseamnă să muncești, să tragi pentru ceea ce își dorești, să mergi mai departe chiar dacă uneori mai cazi. A fost o surpriză și pentru mine. Sunt fericit pentru ai mei! Mă bucur că am reușit să ajung la a cincea victorie. Ca de fiecare dată, premiul este al echipei! Felicitări, Flori! Bravo, copiii mei! Sunt mândru de voi!”, a spus Sorin Bontea.

„Nu am crezut niciodată că Flori, pe care mi-a adus-o Scărlătescu în echipă, va câștiga acest sezon. Este incredibil, nu-mi vine să cred“, a mai completat cheful. (VEZI ȘI: Prima reacție a lui Adrian Stroe după ce a pierdut finala Chefi la Cuțite. Ce i-a transmis Floricăi Boboi)