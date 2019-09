Ce mesaje critice a primit Viviana Sposub după ce a apărut la Pro TV. Prezentatoarea le raspunde cârcotașilor

Frumoasa Viviana Sposub a părăsit echipa ”Observator” de la Antena 1 și s-a ”mutat” la Pro TV, acolo unde este colegă de platou cu Adela Popescu și Cove, în emisiunea ”Vorbește lumea”.

Apariția pe post a Vivianei a stârnit reacții diverse din partea fanilor, unii apludând-o la scenă deschisă, cum se spune, alții aducându-i critici pentru felul în care își alege vestimentația. S-a vorbit despre un stil ”prea sexy” pentru un astfel de format de emisiune, însă Viviana a găsit răspunsurile necesare.

”Întotdeauna vor fi și păreri pozitive, și păreri negative. Cu siguranță, nu mă așteptam la valul acesta de comentarii negative din partea oamenilor, pentru că eu mereu am dat ce am avut mai bun și am vrut să fiu mereu cu zâmbetul pe buze”, a declarat Viviana Sposub, potrivit click.ro. În ceea ce privește stilul vestimentar abordat în emisiunea ”Vorbește lumea” – diferit de cel al Adelei Popescu, bruneta își contrazice cârcotașii. ”Nu este foarte diferit. Deși Adela este mămică a doi băieți extraordinari, este foarte sexy. Dar am observat că publicul ușor-ușor a început să asimileze această informație. M-am bucurat și de mesaje foarte frumoase de susținere”, a mai spus ea.

”Unele capitole trebuie să se încheie”

„A venit momentul să-mi iau rămas bun de la echipa Observator. Vă mulțumesc pentru experiență, vă mulțumesc pentru amintiri, însă unele capitole trebuie sa se incheie pentru a face loc altora care chiar merită scrise”, a spus Viviana Sposub.

După ce a făcut anunțul la TV, fosta prezentatoare a rubricii meteo de la Observator a postat un mesaj și pe rețelele de socializare, unde a spus clar că și-a dat demisia.