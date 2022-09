Ce meserie are Alina Sorescu la bază, de fapt? Îţi vei schimba complet părerea despre ea

Alina Sorescu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Deși pe plan profesional s-a bucurat mereu de succes, din nefericire pe partea senimentală nu a avut atât de mult noroc. Însă ceea ce puțini știu este faptul că frumoasa blondină are la bază o altă meserie decât cea cu care s-a făcut remarcată. Iată cum a ajuns cântăreață din profesoară.

În ultima perioadă, Alina Sorescu s-a axat mai mult pe carieră, dar și pe creșterea celor două fete pe care le are cu Alexandru Ciucu. Divorțul prin care trece a afectat-o destul de mult, însă a găsit puterea necesară să meargă înainte.

Zilele trecute, Alina Sorescu a avut mari emoții pentru fiica sa cea mare care a intrat la școală în clasa 0. Vedeta este foarte mândră de micuța Raisa, iar printre altele și-a adus aminte și cum a fost pentru ea această etapă din viață.

„E primul an la clasa 0, clasa pregătitoare. Clasa 0 se spune că e o trecere, sunt învățați cu rigorile și conduita de la școală. Am emoții pentru ea. Normal că și eu îmi amintesc cum eram în prima zi de școală”, a declarat Alina pentru click.ro.

Ce meserie are Alina Sorescu la bază, de fapt?

Chiar dacă a intrat în lumina reflectoarelor de mică, Alina Sorescu nu a neglijat niciodată școala. Artista a fost șefă de promoție la liceu, are două facultăți la activ și un master.

„Eu am fost mereu premiantă! Toată lumea mă întreba: ți se dădeau note mari pentru că erai cunoscută?! Nu, nu este adevărat. Ca dovadă, eu am învățat bine și la școală, și la liceu, și la facultate!

Am fost șefă de promoție la liceu, am luat cea mai mare notă la BAC. Am făcut două facultăți, am făcut master. Mi-a plăcut mie, nu învățam că mă punea cineva! Îmi plăcea să mă duc pregătită, pentru că viața mea a fost împărțită între turnee și școală.

Îmi plăcea să fiu bine pregătită tocmai ca să nu las loc de interpretări, de niciun fel. Și uite că mi-a folosit foarte mult! Sunt fericită că m-am ținut de școală și am fost consecventă.

Eu am patamala (n.r. certificat de studii) de profesoară! Am terminat fostul liceu Pedagogic – Colegiul Național Elena Cuza. Când am început povestea cu picii lui Soreasca, am urmat cursurile de psiho-pedagogie din cadrul departamentului ce formează cadre didactice la Facultatea de Știinte ale Comunicării. Eu, de mică ,am fost așa, să știu din toate, să mă asigur că mă pricep la toate!”, a mai povestit solista pentru sursa citată.