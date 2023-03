Ce meserie are, de fapt, fosta soție a lui Andrei Aradits. Divorțul de actor a făcut-o să ia o decizie radicală

Andrei Aradits este unul dintre cei mai apreciaţi actori de la noi din ţară. Despre cariera lui se cunosc o mulţime de lucruri, însă, în ceea ce priveşte viaţa privată, a fost destul de discret. Recent însă, fostul jurat al emisiunii „Te cunosc de undeva”, de la Antena 1, a dezvăluit că a divorţat de femeia care l-a făcut tată. Iată cu ce se ocupă Andreea, fosta lui soţie.

Andrei Aradits şi Andreea au fost căsătoriţi vreme de 17 ani. În urmă cu câteva luni, cei doi au decis să o ia pe drumuri separate, însă acest lucru s-a aflat abia acum. Cei doi au împreună un fiu, care a fost extrem de afectat de separarea părinţilor lui, după cum a dezvăluit chiar actorul.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni de zile, face yoga. Doar eu cu el (n.r. Eric) suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bacul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: „ok, nu-ți permiți treaba asta”. E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.

Cu ce se ocupă, de fapt, fosta soție a lui Andrei Aradits

Andreea, fosta soție a actorului, a absolvit UNATC, secția de teatrologie, dar a fost pasionată de sport, și-a transformat acest hobby într-o sursă de venit.

Fosta parteneră a actorului a devenit instructoare de yoga, iar, în prezent este plecată în India pentru a acumula şi mai mult din tainele acestui sport. Pe site-ul ei, acolo unde își promovează cursurile, Andreea Aradits susține că practică Ashtanga Yoga.

„Practic yoga cu pasiune și dedicare din 2015. În 2016 am început primul Teacher Training de 200 ore (TTC 200h), fără intenție să predau. Îmi doream să aflu mai multe. Nu aveam idee cât de vast este acest domeniu și cât va dura să învăț, să înțeleg și să pun în practică.

​Sunt profesor certificat de Yoga Alliance RYT 500 h pentru Ashtanga, Hatha, Vinyasa, Yin & Restorative Yoga. Predau clase de Ashtanga Yoga din pasiune. Practic Ashtanga yoga 2 ore pe zi, 6 zile pe săptămână. În fiecare săptămână. Tot din pasiune”, este declarația ce apare pe site-ul Andreei.