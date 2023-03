Ce meserie are de fapt Sorana Cîrstea, iubita lui Ion Ion Țiriac. Sfert-finalista de la Miami a fost o elevă eminentă și a absolvit cursurile UNEFS

Sorana Cîrstea este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din România. Sportiva are la activ numeroase meciuri importante câștigate și pare că nu se oprește aici. Sorana și-a îndreptat atenția către tenis la o vârstă fragedă, și chiar dacă a fost mai mereu ocupată cu antrenamentele, nu a uitat niciodată de școală.

Primul contact pe care Sorana Cîrstea l-a avut cu tenisul a fost la vârsta de patru ani. Atunci părinții au dus-o pentru prima oară la antrenamente și s-a îndrăgostit imediat de sportul alb. La vârsta de cinci ani deja începuse pregătirile pentru a face performanță în acest domeniu. Sorana Cîrstea și-a dedicat toată viața tenisului și chiar dacă anumite experiențe de viață i-au fost răpite din cauza antrenamentelor, sportiva nu regretă nimic.

„Aveam 4 ani când m-au dus prima dată la tenis. Din primul moment s-a văzut că am talent şi că sunt făcută, ca să zic aşa, pentru acest sport. Iar uşor-uşor lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase. În afară de şcoală şi tenis nu-mi mai aduc aminte mare lucru… Ţin minte totuşi cum eram câteodată pe balcon şi mă uitam cu jind la copiii care se jucau în faţa blocului, în timp ce eu trebuia să dorm sau mă pregăteam să merg la antrenament. Dar să ştiţi că în general nu mi-a părut rău de sacrificiile pe care a trebuit să le fac, nu consider că nu am avut copilărie, cum se spune… Am avut doar un alt fel de copilărie şi cred că, de fapt, aşa a fost mai bine pentru mine.

La mine s-a pus problema performanţei încă de când eram foarte mică. La 5 ani aveam deja antrenor personal, făceam individualizare. Ai mei m-au dus la tenis ca să-mi consum energia, dar au descoperit că-mi place şi că am şi talent. Aşa s-au adunat toate. Iar eu am fost conştiincioasă de la bun început. Ştiam că trebuie să mă duc la antrenamente, aveam programul foarte bine organizat”, declara Sorana Cîrstea.

Ce meserie are, de fapt, Sorana Cîrstea

Chiar dacă a fost mai mereu în sala de antrenament, Sorana Cîrstea nu a uitat nici de școală, fiind o elevă eminentă. Sportiva a făcut școala generală la Târgoviște, la fel și liceul. La bacalaureat a obținut nota 9,80, iar mai apoi, când a fost pregătită, s-a îndreptat și către facultate.

Sorana Cîrstea s-a înscris și a urmat Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Tenismena a absolvit și aici cursurile cu brio, iar acest fapt îi dă posibilitatea, în cazul în care își dorește, să urmeze și o carieră didactică. După ce își încheie activitatea pe terenul de tenis, Sorana Cîrstea ar putea să devină profesor de sport.

„Din primul moment mi-a plăcut extraordinar de mult şcoala, iar familia mea mi-a spus că aşa cum vreau performanţă, şi la şcoală trebuie să iau note de 10. Mie chiar mi-a plăcut şcoala, iar în familia mea educaţia este foarte importantă. Chiar dacă făceam sport de performanţă şi alţii ar fi zis las-o, că e obosită! A avut antrenament! Sau, a venit de la turneu! Ai mei au spus că trebuie să fac eforturi, să fiu bună la amândouă şi atunci m-am obişnuit cu mentalitatea asta de mică.

Aşa că nici nu mi s-a părut ceva deosebit să încerc să fiu foarte bună şi la şcoală, şi la tenis. Nici nu concepeam să mă duc la şcoală fără să-mi învăţ lecţia, mai ales dacă ştiam că am un test sau urmează să fiu ascultată. Mi-am format de mică o disciplină care îmi foloseşte şi azi şi, în general, cred că îmi va folosi foarte mult în viaţă”, declara Sorana Cîrstea.

