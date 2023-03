Ce nu a difuzat Antena 1 din America Express. Cortea și Bordea, la un pas să se bată ca în filme. „Aici te îngrop! / Ai vrut să mă omori”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au intrat împreună în aventura America Express și, chiar au reușit să câștige competiția. Cei doi au avut un traseu frumos, rareori au fost la coada clasamentului, iar în cele din urmă le-au demonstrat tuturor că sunt cei mai buni. Comedianții au declarat că au avut un parcurs lin și aparent fără certuri, însă, se pare că, nu a fost chiar așa.

Spre deosebire de majoritatea concurenților, Cătălin Bordea și Nelu Cortea nu prea au avut conflicte pe parcursul competiției. Mai tot timpul, cei doi au fost cu zâmbetul pe buze, au avut o atitudine relaxată și au luat totul pas cu pas. Ambii au ales să parcurgă competiția fără să se streseze, fără să își facă planuri și să se bucure de fiecare moment.

Însă, se pare că lucrurile nu au fost mereu așa roz, iar Nelu Cortea și Cătălin Bordea au avut totuși o ceartă destul de urâtă, doar că nu a fost surprinsă de camerele video. Conflictul celor doi a avut loc chiar cu o zi înainte de marea finală. Invitați în cadrul unui podcast, comedianții au povestit cum s-a întâmplat totul.

Nelu Cortea: Noi am avut cu o seară înainte (n.r. de finală). A fost cred că…cea mai aprinsă, cea mai vulcanică ceartă, dar și cea mai scurtă.

Cătălin Bordea: Ai vrut să mă omori.

„Aici te îngrop”

Se pare că disputa dintre cei doi prieteni a pornit în urma unei probe, mai exact aceea în care concurenții au trebuit să țină un castron cu fructe pe cap și să parcurgă o distanță ținându-l în echilibru. La această probă, Cătălin Bordea a avut ceva dificultăți, iar cei doi au pierdut mult timp acolo. După terminarea probei, într-un context de neînțelegeri, Cătălin Bordea l-a împins pe Nelu Cortea, fapt ce a declanșat o reacție nervoasă a acestuia.

Însă, totul a fost trecut extrem de repede cu vederea, în doar cinci secunde de la izbucnirea nervoasă, cei doi și-au cerut scuze unul de la altul, s-au îmbrățișat și au mers mai departe.

„Nu am vrut să te omor. Nu a apărut pe cameră. Asta pentru că Marian, cameramanul nostru, nu a apucat să filmeze, după am înțeles de ce. Noi am terminat proba. Pentru el proba a fost puțin mai grea, că nu poate să țină în echilibru chestii și trebuia să țină un bol cu fructe. Și a trebuit să stăm mult acolo, după ce eu am terminat deja proba și s-a frustrat foarte tare. S-a frustrat, s-a frustrat, a adunat toată frustrarea asta în el, am primit plicul cu noua emisiune.

Eu am început să citesc, doar că noi trebuia să plecăm de acolo. Eu nu am văzut că reporterița ne zice: «Hai de aici». Nu putea să ne filmeze că erau restul echipelor încă acolo cu producția. Și eu nu vedeam asta. Eu citeam misiunea, iar Bordea mi-a zis: «Hai», iar după m-a îmbrâncit.

În momentul ăla m-am întors la el și i-am zis: «Îți dau una, aici te îngrop». Eu sunt foarte calm de felul meu și el știe. Și eu m-am frustrat cu el acolo, dar nu voiam să îi arăt frustrarea mea că nu plecam din cauza lui. Și am ținut în mine și îl încurajam. Și când m-a îmbrâncit după aia, m-am întors la el și când m-a văzut așa nervos, a făcut ochii mari și a zis: «îmi cer scuze». Eu, instat, mi-am cerut și eu scuze și ne-am luat în brațe. Cinci secunde a durat totul”, a povestit Nelu Cortea, în podcast-ul realizat de Mihai Morar.

