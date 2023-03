Trecutul nebănuit al lui Nelu Cortea de la America Express. Cătălin Bordea a început să râdă în hohote

Imediat după ce s-a difuzat Marea Finală America Express, Nelu Cortea și Cătălin Bordea au fost invitați la un podcast, unde au povestit atât experiențe din spatele camerelor, cât și detalii neașteptate din viața privată. Cu această ocazie, a ieșit la iveală și talentul nebănuit al colegului Cortea, moment în care ex-asistentul lui Capatos a început să râdă în hohote.

Într-un podcast, Nelu Cortea a mărturisit faptul că a făcut parte dintr-un taraf pe vremea în care era în școala generală, în Huedin. Comediantul a cântat cu Nepoții Iancului la vioară, dar știe să cânte și la țambal. Auzind aceste detalii neștiute despre trecutul colegului său din America Express, Cătălin Bordea a început să râdă și s-a scuzat, spunând că el nu avea nicio legătură cu Cortea pe vremea aceea.

„Am cântat la vioară, 10 ani într-un taraf, vorbesc serios. Am vioară acasă, am țambal acasă, dar o melodie știu doar să cânt la țambal. La vioară am cântat 10 ani, doar că profesorul nostru, domnul Botea de atunci, a văzut că învățam foarte greu pe partitură notele și atunci, el ne-a învățat o metodă de-a lui în care scria „do” cu degetul doi, atunci știai că era „do” de pe coarda „la”. Eu așa am învățat. Tehnica ne-a ajutat să învățăm mai repede pe moment, dar nu ne-a ajutat să învățăm partitura”, a spus Nelu Cortea în podcastul Fain & Simplu cu Mihai Morar.

Nelu Cortea și Cătălin Bordea au câștigat America Express 2023

După mai bine de 7.000 de kilometri parcurși pe Drumul Aurului, Cătălin Bordea și Nelu Cortea au reușit să câștige trofeul, ajungând doar cu câteva clipe înaintea Andreei Bălan și Andreei Antonescu. Cei doi comedianți și-au depășit limitele și au trecut prin o mulțime de misiuni pentru a cuceri El Dorado și au reușit.

Echipa lor a câștigat marele premiu pus la bătaie de Antena 1, cei 30.000 de euro! Din banii câștigați, Cătălin Bordea a spus deja că plănuiește să-i cumpere mașina lui Dan Capatos, un BMV X5 care costă, la mâna a doua, chiar și 70.000 de euro!

