Ce o scoate din sărite pe Delia: ”Nu-mi place să am același…”

Delia este ocupată cu filmările pentru show-ul „IUmor” în această perioadă și nu reușește să-și facă ritualurile zilnice. Vedeta a mărturisit ce anume o scoate din sărite în această perioadă.

Delia este o persoană extrem de activă! Atunci când nu se află pe scenă sau nu se află la filmări, artista își ocupă timpul cu diverse activități. Există totuși un lucru care o scoate din sărite pe Delia, chiar și în zilele obișnuite. Ei bine, este vorba despre rutină! (CITEȘTE ȘI: DE NECONCEPUT! DELIA LE INTERZICE TUTUROR CARE VIN LA EA ACASĂ SĂ FACĂ UN GEST OBIȘNUIT. CE A SPUS DESPRE SOȚUL EI, RĂZVAN MUNTEANU)

„Mă enervează cel mai tare oboseala, rutina, nu-mi place să am acelaşi obicei zi de zi. Mă sperii. În perioadele filmărilor nu am de ales, încerc să mă trezesc mai de dimineaţă și să recuperez ce aș fi vrut să fac – să-mi fac gimnastica, să mă plimb, să mai văd alţi oameni.”, a spus Delia, potrivit Libertatea.

Delia vrea să adopte un copil?

Deşi a spus de multe ori că nu-şi doreşte să devină mamă încă, surse din anturajul ei o contrazic. Vedeta şi-ar fi anunţat apropiaţii că vrea să ia o pauză şi că simte nevoia să se relaxeze. Mai mult, ea are planuri mari pentru perioada în care nu va mai urca pe scenă. (VEZI ȘI: DELIA NU A MAI REZISTAT LA LONDRA! L-A DEZBRĂCAT ȘI I-A LUAT …)

„Delia vrea să se retragă din muzică un an. Dar ea nu ascunde acest lucru, a spus asta şi într-o emisiune la radio. Se gândeşte să adopte un copil, cu acte în regulă, să-l ia acasă. Are un suflet mare dacă face asta. Şi dacă adopţi un copil trebuie să-ţi petreci timpul cu el, aşa că e de înţeles de ce îşi doreşte să facă o pauză. Ea nu are timp nici să se odihnească. Are enorm de multe concerte, filmări, evenimente, e cea mai tare artistă în momentul în faţă.

De ani buni e în faţa tuturor, nu e uşor. Asta înseamnă multă muncă. Sau mai exact înseamnă muncă şi atât, viaţă personală mai deloc. Dar şi-a asumat. Acum a venit timpul, probabil, să ia o pauză. Încă nu a anunţat exact de când va începe această pauză. Şi în trecut a spus că se retrage pentru o anumită perioadă, dar n-a putut, tot a făcut piese, tot a luat concerte. Are în sânge muzica”, a povestit o amică a cântăreței.