Ce pensie are Mihai Neșu, de fapt. Suma infimă pe care o primește de la statul român

De: Denisa Iordache 25/01/2026 | 10:14
Mihai Neșu și-a încheiat cariera în anul 2011, după un accident pe terenul de fotbal în urma căruia a rămas imobilizat. Fostul fotbalist primește o pensie mică de la statul român, în timp ce Olanda are mai multă grijă de el. Toate detaliile în articol. 

Povestea lui Mihai Neșu  în lumea sportului a avut un final trist. Fotbalistul nu a putut să își continue cariera și a fost nevoit să se retragă. Acum, acesta nu are decât să accepte o pensie mică de la țara în care s-a născut, în timp ce Olanda îi oferă o sumă mult mai mare. 

Viața lui a luat o întorsătură completă pe data de 10 mai 2011. Neșu făcea parte din echipa olandeză FC Utrecht la acel moment în poziția de fundaș. Fostul sportiv a suferit un accident la antrenament și a rămas paralizat. După mai multe intervenții chirurgicale, el a reușit să ajungă în punctul în care să se deplaseze cu fotoliul rulant. 

După ce a rămas paralizat în urma accidentului din anul 2011, Mihăiță Neșu a ajuns să primească 500 de lei de la statul român și 3.000 de euro de la cel olandez. Astfel, fostul fotbalist primește un ajutor mai mare de la străini decât de la țara în care s-a născut.

Cu toate astea, el alege să nu se plângă, pentru că știe că sunt mulți oameni care chiar sunt nevoiți să se descurce doar cu această sumă.

„Eu iau 500 de lei pe lună și mai ia și ea (n.r. sora sa) vreo 2.000 sau poate mai mult. Hai să spunem că luăm 3.000 amândoi. Practic, eu cu ea ar trebui să trăim de 3000 de lei și ea să aibă grijă de mine și să îmi dea de mâncare mie și ea să mănânce. Să aibă grijă și de cele medicale. 

Așa trăiesc alții care n-au posibilități și eu nu pot să zic nimic. Sunt eroi! Nu-mi pot imagina cum. Am prieteni și mi-e și rușine să-i întreb cum se descurcă. Bravo lor! E ceva de admirat și nu e normal să fie viața așa de grea pentru persoanele cu dizabilități. 

Ca să închid paranteza, n-am de ce să mă plâng. Slavă Domnului, am avut posibilități să am bani când am fost fotbalist.”, a spus Neşu. 

Acesta are o fundație pe care o conduce: „Centrul de Recuperare Sfântul Nectarie”, aflat în localitatea Cihei, lângă Oradea. 

