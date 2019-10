Ce pensie are Viorel Lis. Fostul primar încasează bani și de la Asociația Revoluționarilor

În vârstă de 75 de ani, Viorel Lis are o pensie care are o valoare ce nu acoperă cheltuielile lui și ale soției sale, inclusiv medicamentele de care el are nevoie. Pe lângă suma de bani acordată lunar de stat, el încasează o sumă frumușică și de la Asociația Revoluționarilor. Fostul politician a fost primarul Bucureștiului în perioada 13 noiembrie 1998 – 26 iunie 2000. E drept, înainte să dețină fotolui de primar general al Capitalei, el a fost mai întâi interimar în perioada 16 ianuarie 1997 – 13 noiembrie 1998, după ce Victor Ciorbea a devenit prim-ministru al României.

Ce pensie are Viorel Lis, fostul primar al Bucureștiului

Pe lângă problemele de sănătate grave cu care se confruntă în ultimii ani, Viorel Lis nu stă deloc bine nici la capitolul finanțe. El a dezvăluit în timpul unor mărturisiri făcute despre viața de familie că are o pensie de 2.200 de lei și că primește de la Asociația Revoluționarilor 1.000 de lei pe lună. În afară de acești bani, el mai încasează 900 de lei de la chiriașii care stau într-un apartament pe care îl deține în București. La un moment dat, fostul edil a subliniat că soţia lui, Oana Lis, trebuie să fie mai chibzuită cu banii.

“Nu vreau să-mi critice nimeni soţia. Ea se ocupă de mine şi de toate cheltuielile. Eu cheltuiesc foarte puţin. Ea e moartă fără bani. Analizele mele costă mult. Am 2.200 de pe urma funcţiei de primar general, 1.000 de le revoluţionari şi un apartament închiriat de unde iau 200 de euro pe lună. Ies cam 100-200 de lei de cheltuit pe zi. Nu vreau să vând hainele. Vreau să mi le duc la curăţat. Nu vând nici tablourile”, a declarat Viorel Lis în cadrul unui interviu la Antena 1.

În momentul în care Oana Lis a dorit să vândă costumele pe care soțul ei le purta pe vremea când era primar, acesta s-a supărat foarte rău.

“Nu am simţit penibilul acestei situaţii. Eu când mă duc la farmacie şi nu pot să-i cumpăr toate pastilele lui Viorel, nu e umilitor?! Nu vând hainele ca să mă duc cu unul tânăr să-i cheltuiesc, tot pentru Viorel o fac. El face analize care pornesc de la 700 de lei. Un RMN costă 1500 de lei. Ştiţi cât are el pensie? Ia, în total, 3.000 de lei. 2.000 de lei de pe urma funcţiei pe care a deţinut-o şi încă 1.000 de la revoluţionari (n.r.: Asociaţia Revoluţionarilor). Şi eu îmi vând maşina. Nu-mi mai permit să achit impozitul la ea. Pe noi nu ne ajută nimeni. Eu nu am părinţi, Viorel nu are. Eu o am doar pe bunica mea”, a mărturisit Oana Lis în cadrul aceluiași interviu pe care l-a oferit soțul ei.

Viorel Lis, operat de urgență după ce a făcut accident vascular cerebral

Viorel Lis a suferit un accident vascular cerebral pe 27 aprilie 2018. Vă reamintim că fostul edil s-a operat de colecist în luna noiembrie a anului 2017. Intervenția chirurgicală a fost extrem de delicată. După operația suferită, Oana Lis a făcut mărturisiri şocante despre soțul ei.

