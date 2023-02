Ce pensie primește lunar Marinela Chelaru, după 40 de ani de muncă. Cum se descurcă actrița cu banii:

Marinela Chelaru a vorbit recent despre viața pe care o duce, după ce a ieșit la pensie. Actrița a avut o activitate de 40 de ani în câmpul muncii și a sperat că va ajunge să primească din partea statului o remunerație pe măsură, însă, din păcate, femeia a rămas profund dezamăgită când a văzut cu cât trebuie să se descurce de la o lună la alta.

Din păcate, cea care i-a încântat de-a lungul timpului pe români cu rolurile sale impecabile a ajuns să nu își mai poată permite nici măcar tratamentul lunar. După ce a suferit o intervenție chirurgicală la nivelul inimii, unde i-a fost înlocuită o arteră cu o venă de la mână, Marinela Chelaru a mărturisit ce pensie primește în fiecare lună, după 40 de ani de muncă.

Marinela Chelaru, adevărul despre pensia pe care o primește în fiecare lună

Încă o dată marii actori care au avut de interpretat roluri de-a dreptul uimitoare trec prin experiențe destul de neplăcute. De această dată este vorba despre Marinela Chelaru care a mărturisit că trebuie să trăiască cu o pensie de numai 1.400 de lei lunar. Actrița a avut parte de câteva probleme de sănătate care au făcut-o să cheltuie și ultimii bănuți pe care îi strânsese de-a lungul timpului.

Întrebată cum face față cheltuielilor, Marinela Chelaru a susținut că norocul său cel mai mare este că își gătește periodic și că nu apelează la mersul la restaurante, deoarece așa reușește să scutească destul de mulți bani. Totuși, oricât de mult ar încerca, cei 1.400 de lei nu îi sunt deloc suficienți.

„Sunt amărâtă, dar sper să se rezolve și asta. Nu mă așteptam după 40 de ani și eu nici nu am știut, pentru că meseria mea nu este de avocat sau de contabil, că să știu de toate lucrurile astea. Nu mi-a spus nimeni și, uite, după 40 de ani de muncă m-am trezit cu o pensie de parcă nu aș fi muncit deloc. Noroc că sunt femeie, fac mâncare, ce crezi că eu îmi permit să merg la restaurant?

Nu, dar mă întind cât îmi este plapuma. 1.400 am pensia ca să știe toată lumea, dar nu mă vait. Trecem noi și peste asta, stai liniștită! Eu nu am copii, dar dacă aveam copii?! Ce făceam?! Mă duceam la biserică și cerșesc că nu am ce să fac”, a declarat Marinela Chelaru, la Antena Stars.

