Ce pensie va avea Dan Bittman, după 40 de carieră: „Nu mi-am pus bani la saltea, dar am...”

După o carieră în industria muzicală de peste 40 de ani, Dan Bittman (63 de ani) va avea o pensie „amărâtă rău”, după cum chiar el a declarat. Solistul trupei Holograf nu a stat la mâna statului și a făcut câteva investiții de viitor, astfel încât să aibă o bătrânețe liniștită.

Dan Bittman se apropie cu pași repezi spre vârsta de pensionare. Au mai rămas doi ani până când se va putea numi pensionar cu acte în regulă, însă până atunci este încă la fel de activ în viața mondenă. Recent, acesta a fost prezent la un eveniment din București, acolo unde – în cadrul unui interviu – a dezvăluit ce pensie va primi din partea statului.

Nea Mărin miliardar s-ar uita cu invidie la Dan Bittman! Iar replica din BD la munte și la mare ar veni ca o mănușă: ”Ce avem noi aici?” Praz cât încape!

După cum el a declarat, Dan Bittman va avea o pensie de 1.800 de lei/lună, bani care îi vor ajunge, cel mai probabil, pentru o distracție de weekend. Solistul trupei Holograf s-a gândit din timp la viitorul său și a făcut câteva investiții financiare. Cu alte cuvinte, artistul nu a stat la mâna statului și și-a asigurat singur bătrânețea. Acesta susține că va avea suficienți bani încât să aibă un trai decent și să nu ajungă niciodată la mila nimănui.

De-a lungul anilor, Dan Bittman a investit sume importante de bani în mai multe domenii. Unul dintre ele este în piscicultură, readucând la viață Balta Sulimanu. A construit terenuri de tenis și fotbal, spații de cazare, locuri de joacă pentru copii și spații special amenajate pentru pescari.

„O să am o pensie amărâtă rău de tot, 1800 de lei. Dar, am avut grijă de mine și n-am stat niciodată la mâna guvernului și a statului român, și m-am ocupat de mine ca să nu depind de nimeni. Ceea ce vă sfătuiesc și pe voi să faceți. Nu mi-am pus bani la saltea, dar am făcut niște investiții, care să îmi permită să trăiesc decent și să nu cerșesc mila autorităților niciodată”, a spus Dan Bittman.