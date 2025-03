Ce pensie va avea Viorica Dăncilă? ”Nu sunt bogată, am datorii”

În cadrul emisiunii lui Dan Diaconescu, fostul premier al României, Viorica Dăncilă, a oferit recent detalii despre situația sa financiară și despre deciziile economice din perioada mandatului său. Printre aspectele discutate s-au numărat veniturile sale ca europarlamentar și ca prim-ministru, pensia pe care o va primi și reformele salariale implementate în domeniul sănătății și educației.

O realizare majoră pe care fostul premier o subliniază este creșterea salariilor medicilor, o măsură menită să combată exodul personalului medical către alte țări europene. La acea vreme, nivelul scăzut al salariilor din sănătate a condus la un deficit sever de specialiști, iar Dăncilă susține că o soluție viabilă a fost oferirea unor salarii de aproximativ 4.000 de euro pentru doctori. Această creștere semnificativă ar fi fost rezultatul consultărilor cu directorii de spitale și liderii din domeniu.

După ce a ocupat funcția de europarlamentar, Viorica Dăncilă a devenit prim-ministru, o schimbare care i-a adus un venit lunar considerabil mai mic. Ea a menționat că, deși va primi o pensie de europarlamentar, aceasta va fi diminuată din cauza faptului că nu și-a încheiat mandatul la Bruxelles. Pe de altă parte, pensia sa ca fost premier va fi parte din sistemul de pensii din România, fiind calculată pe principiul contributivității.

De asemenea, fosta șefă a guvernului afirmă că a dublat pensiile românilor și a majorat veniturile în alte sectoare-cheie, cum ar fi învățământul și poliția. Ea consideră că aceste măsuri au fost implementate într-o perioadă cu inflație scăzută, fapt ce a permis creșterea puterii de cumpărare. Spre deosebire de situația actuală, fosta prim-ministră subliniază că, în prezent, deși pensiile și salariile cresc procentual, inflația ridicată anulează beneficiile pentru populație.

Dan Diaconescu: Ce salariu aveați ca europarlamentar și ce salariu aveați ca premier după aceea?

Viorica Dăncilă: Păi ca europarlamentar aveam în jur de 7.000 de euro și ca prim-ministru 2.000 și un pic, 2.100 de euro.

Dan Diaconescu: Deci ați pierdut și la salariu, cum se zice?

Viorica Dăncilă:Am pierdut și la salariu, am pierdut și pensia și tot.

Dan Diaconescu: Nu o să mai aveți pensie de europarlamentar?

Viorica Dăncilă:Ba da, dar diminuată, că nu mi-am trimis, nu mi-am terminat mandatul.

Dan Diaconescu: Și o să aveți și pensie ca fost prim-ministru?

Viorica Dăncilă:Nu, asta va intra la pensia din România. iar pensia de europarlamentar este separată, iar la europarlamentar pensia este cu contributivitate.

Dan Diaconescu: Deci nu o să aveți un fel de pensie specială, cum se discută acum, să se taie sau nu. Fiindcă acum ajungem la o problemă. În sufletele spectatorii mă ajută în realizarea emisiunii și spun că dumneavoastră sunteți cea care a dublat pensiile românilor, așa e? Adică le-ați mărit. Știu că ați mărit la doctori.

Viorica Dăncilă: La doctori le-am făcut 4.000 de euro. Atunci era o problemă foarte mare. Exodul de medici era… Extraordinar. Și atunci m-am gândit că nu pot să-i țin în România decât dacă le dau un salariu comparabil cu cel din afară. Și am adunat toți directorii de spitale, a venit doamna Monica Pop, toți medicii. Și atunci le-am făcut salariul 4.000 de euro. Dar am mărit și în învățământ, am dublat pensiile, am mărit și la polițiști, peste tot. Pentru că am căutat poate a fost lucrul unde trebuia să măresc mai mult sau poate au fost domenii în care am dat prea puțin. Dar am dat și în același timp am crescut puterea de cumpărare. Pentru că în acel moment inflația era foarte mică și crescând salariile oamenii puteau cumpăra mai mult. Acum degeaba crești. Spui că am crescut la pensii cu 15%. Păi dacă produsele cresc cu 40%, oamenii n-au cum să descurce.

Dan Diaconescu: Sunteți o femeie bogată? Aveți bani mulți în cont?

Viorica Dăncilă: Nu. Nu. Sunt o femeie care, dacă vă uitați acum într-o declarație de avere, nu are depozite, ci are datorii către bancă. Am cumpărat un apartament în București și a trebuit să fac un împrumut la bancă. V-am spus, am fost oameni care am trăit din salariile noastre.