Ce poți pune în ciorbă, dacă nu ai apă? Trucul pe care trebuie să-l știe orice gospodină

Ciorbă fără apă?! Da! Se poate! Dacă pentru aproape toți oamenii prepararea ciorbei începe cu apa, sunt și români care au altă metodă. Mai mult, aceasta este mult mai sănătoasă. La asta nu te-ai fi gândit!

Există o alternativă mult mai sănătoasă pentru prepararea ciorbei, care vine cu o serie de beneficii pentru organism, iar rezultatul este mai gustos decât te-ai fi așteptat.

Cum poți prepara ciorbă fără apă

Ei bine, este vorba despre lichidul alb care rămâne după prepararea brânzei de casă sau a casșului: zerul. Puțini sunt cei care știu faptul că acesta este extrem de valoros și numit de specialiști drept „aurul alb” al sănătății. Majoritatea îl aruncă, pentru că îl consideră un reziduu. Lucrurile stau total diferit, însă.

Astfel, dăcă ai făcut brânză în casă și ți-a rămas zer, sau l-ai cumpărat de la producători, trebuie să faci o ciorbă cu el și să te bucuri de rezultat. Când vine vorba de ciorbele acrite, asta este cea mai bună variantă, mai ales pentru cele de lobodă, salată, ștevie sau fasole. Zerul adaăugă valoare nutritivă preparatului și îi schimbă gustul considerabil.

Zerul îi oferă ciorbei o aciditate mult mai fină decât ar face-o borșul sau oțetul, iar ciorba va avea o notă ușor acrișoară, în loc de una agresivă care să anuleze restul gusturilor.

De asemenea, textura se schimbă considerabil. Mai exact, consistența devine ușor cremoasă, fără să mai fie necesară smântâna sau alte grăsimi. Rezultatul? O ciorbă mult mai sățioasă și bogată în nutrienți benefici pentru organism, dar și mult mai sănătoasă decât cea clasică. Dacă vrei să știi rețeta, vezi link mai jos.

