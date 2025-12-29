Răspunsul genial al unui englez, după ce vecinul lui român i-a adus o oală cu ciorbă de burtă fierbinte: „O pauză plină de judecată și reprimare emoțională”

Un român stabilit în Anglia a povestit pe Facebook o întâmplare care a devenit rapid virală, după ce a decis să-i ducă vecinului britanic o oală de ciorbă de burtă fierbinte.

Spune că a vrut să facă „un gest de om civilizat, de integrare culturală”, convins că o mâncare tradițională românească poate deschide orice ușă, chiar și într-o țară în care politețea e ridicată la rang de artă.

Un român i-a adus vecinului său englez ciorbă de burtă

Bărbatul povestește că a bătut la ușa vecinului, un englez extrem de politicos, care ținea în mână o cană de ceai. Reacția acestuia la vederea oalei a fost una reținută, dar plină de curiozitate. Românul descrie momentul astfel:

„Ceaiul era fierbinte, privirea rece.”

Când i-a spus că i-a adus ceva tradițional, britanicul a privit lung oala din care ieșeau aburi groși. A urmat prima întrebare:

„What is it?”

Răspunsul românului a venit imediat:

„Ciorbă de burtă.”

Englezul a făcut o pauză lungă, apoi a continuat:

„From… what?”

Românul i-a explicat direct:

„From stomach.”

Acesta spune că în acel moment a văzut cum „tot Imperiul Britanic s-a retras încet din privirea lui”. Totuși, vecinul nu și-a pierdut politețea și a reacționat cu un zâmbet forțat:

„Oh… lovely…”

Reacţia englezului după ce a gustat ciorba de burtă

Britanicul a decis să guste o linguriță minusculă, iar românul descrie scena ca pe un moment de maximă tensiune culinară. După câteva secunde de procesare, englezul a rostit primul verdict:

„Interesting.”

Românul explică în postare ce înseamnă acest cuvânt în context britanic:

„‘Interesting’ în engleză înseamnă: nu înțeleg ce mi se întâmplă, dar nu vreau să te jignesc.”

După o altă pauză, vecinul a completat:

„It’s very… strong.”

Românul i-a spus că este normal, iar britanicul a mulțumit politicos înainte să închidă ușa încet, „ca pe un capitol din viață pe care nu vrea să-l mai deschidă”.

La două zile după episod, cei doi s-au întâlnit pe scară. Românul l-a întrebat dacă i-a plăcut ciorba, iar răspunsul a fost scurt și diplomatic:

„Yes, yes… very memorable.”

În postare, românul povestește că vecinul a băut zeama „ca pe ceai, ca să nu-și uite tradiția”, iar carnea a mâncat-o cu furculița. De atunci, spune el, britanicul nu mai apare niciodată cu ceaiul în mână când se întâlnesc pe scară, semn că experiența a fost cu adevărat „very memorable”.

