Record la Glovo. Ce conține comanda de 1.900 de lei de 1 decembrie

De: Irina Vlad 03/12/2025 | 15:08
Cu ocazia zilei Naționale a României, un bărbat a doborât orice record în materie de comenzi de mâncare online. Bucureșteanul a sărbătorit 1 Decembrie cu preparate tradițională în valoare de 1.900 de lei. Ce a comandat de acești bani, de fapt?

Pentru majoritatea românilor, ziua de 1 Decembrie este un prilej perfect pentru a se bucura de preparatele tradiționale românești preferate. Fiind ziua Națională a României, mulți se adună în jurul meselor populare unde servesc fasole cu ciolan, ciorbă de burtă, varză călită și mici.

Ce conține comanda de 1.900 de lei a bucureșteanului

Anul acesta, pe o aplicație de livrare, un bucureștean a comandat preparate tradițional românești în valoare de 1.900 de lei. Platourile au conținut inclusiv mici și cartofi prăjiți, ciorbă de burtă și iahnie de fasole.

„Dacă extindem analiza la întregul an, Ziua Muncii a fost, culinar, şi Ziua Micului. Pe 1 mai 2025 s-au înregistrat cele mai multe comenzi de preparate tradiţionale în aplicaţie, semn că românii au transformat grătarul clasic de 1 Mai într-un grătar livrat acasă sau la locaţia de relaxare, cu mai puţin timp petrecut la cumpărături şi mai mult timp petrecut cu prietenii şi familia.

La nivel de comportament recurent, intervalul de vârf pentru preparatele tradiţionale este ora 12:00, când mulţi utilizatori aleg pentru pauza de prânz ciorbă sau feluri principale consistente. Zilele cu cele mai multe comenzi pentru această categorie sunt miercurea, joia şi vinerea”, se arată într-o analiză a firmei Glovo.

 

