Cât costă cojocul ciobănesc pe care Diana Șoșoacă l-a purtat de Ziua Naționaă a României: ”La Gigi Becali înțeleg ironia”

De: Alina Drăgan 02/12/2025 | 18:58
Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă /Foto: Facebook
Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită de românii de pretutindeni, fiecare petrecând în stilul său. În cazul Dianei Șoșoacă, aceasta a avut o apariție surprinzătoare de Ziua Națională. Și-a făcut apariția la Alba Iulia, pe acordurile cântecului patriotic „Treceți batalioane române Carpații!”, însă ce a atras cu adevărat atenția a fost vestimentația sa. Cât costă cojocul ciobănesc cu are a fost îmbrăcată?

De Ziua Națională, mulți români îmbracă straie tradiționale, iar asta pare că a vrut să facă și Diana Șoșoacă. A ales ca semn de patriotism un cojoc ciobănesc lung, care a atras imediat atenția. Piesa vestimentară a fost privită cu scepticism, iar mulți s-au întrebat cât costă o asemenea haină.

Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă

De 1 decembrie, Diana Șoșoacă pare că a mers pe „varianta Gigi Becali” și a îmbrăcat un cojoc ciobănesc lung. O astfel de piesă vestimentară se găsește pe site-urile de profil cu un preț ce poate varia între 650 – 900 de lei. Deși cojocul este un articol vestimentar apreciat, nu este deloc potrivit pentru o astfel de sărbătoare, spun stiliștii.

Cât costă cojocul ciobănesc purtat de Diana Șoșoacă /Foto: Captură YouTube

Designerul Florin Burescu a dat verdictul și pentru Diana Șoșoacă și spune că nu ar fi trebuit să poarte un cojoc la un astfel de eveniment. Și-a dorit să epateze și a fost aspru taxată, atât de stilist, cât și de oamenii din mediul online, care i-au criticat vestimentația.

„Am văzut ținuta, ținând cont că de Ziua României toată lumea încearcă să poarte o piesă vestimentară din portul tradițional, și Diana Șoșoacă a vrut să facă asta, să poarte o haină reprezentativă. Dacă la Gigi Becali înțeleg ironia asta și poartă tot un cojoc ciobănesc, întorcându-se la vechea lui meserie, la Șoșoacă nu văd rostul.

Nu mi se pare o haină de a fi purtată pe stradă, nici ciobanii nu plecau, de la stâna lor, unde aveau grijă de oi, îmbrăcați în haina asta, în sat. Este o haină de muncă, e ca și cum ai vedea un militar plecând la cumpărături în haine militare.

Nu mi se pare cea mai bună variantă, dar, încercând să epateze, a luat toate lucrurile care duc cu gândul la România. Cred că ar trebui să ținem patriotismul în suflet, nu prin afișarea lui. Nu o avantajează, haina fiind foarte voluminoasă”, a declarat designerul Florin Burescu, potrivit click.ro.

Foto: Captură YouTube

