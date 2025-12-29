Câte sute de lei costă masa de Revelion 2026 pentru o familie cu 2 copii. Suma este exorbitantă pentru o singură noapte

Românii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru masa de Revelion, iar acesta este abia începutul. Totul, de la aperitiv până la tort și șampanie, costă mult mai mult. Și cu cât îți dorești să te răsfeți mai mult, cu atât trebuie să lași o sumă mai mare în magazine.

Conform unei analize, pentru noaptea dintre ani, o familie cu doi copii are nevoie de un buget care poate varia între 500 și 1.000 de lei, în funcție de meniul ales. Aici putem încadra aperitivele, friptura, peștele și un desert, în general un tort. Șampania devine deja un lux, așa că nu mulți și-o mai permit, asta pentru că necesită bani în plus.

Câte sute de lei costă masa de Revelion 2026

Comercianții sar, de asemenea, la preț în această perioadă, așa că piața nu mai este plină ca în altă perioadă din an. Cu toate astea, fiecare încearcă să păstreze tradițiile cu care s-a obișnuit de-a lungul timpului: să aibă pe masă bucate alese, dar efortul e tot mai mare. Ba mai mult, anul care vine îi sperie pe mulți dintre noi, asta pentru că se anunță alte măriri de taxe.

O expertiză făcută de cei de la Institutului Național de Statistică spune multe despre schimbările care au avut loc. Carnea de porc s-a scumpit cu aproximativ 5% față de anul trecut, cea de vită cu 11%, iar peștele dorit, de asemenea, pe masa de Revelion este mai scump cu aproape 10%.

Dacă îți dorești să strălucești de Revelion, trebuie să te gândești, de asemenea, de două ori ce ținută alegi. Pentru o singură noapte s-ar putea să fii nevoit/ă să dai o sumă fabuloasă și, până la urmă, nu știi dacă merită.

Restaurantele s-au întrecut, de asemenea, în oferte, dar, spre deosebire de alți ani, numărul doritorilor a scăzut simțitor. Chiar dacă mulți oferă în cea mai lungă noapte și programe artistice, nu au reușit să adune o clientelă bogată, mulți alegând să petreacă în fața televizorului, cu manelele aferente.

„Avem platou de fructe de mare. Și confit de rață cu piure de țelină. Pentru locul de la geam, prețul e de 1.199 de lei. Am luat decizia de a păstra același preț ca și anul trecut”, spune managerul Ana Maria Panțur.

Citește și: Cum face Ramona Bădescu ‘sărmăloaia’ pentru Revelion. Folosește numai ingrediente atipice: „Măr ras”

Citește și: Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea