Acasă » Știri » Câte sute de lei costă masa de Revelion 2026 pentru o familie cu 2 copii. Suma este exorbitantă pentru o singură noapte

Câte sute de lei costă masa de Revelion 2026 pentru o familie cu 2 copii. Suma este exorbitantă pentru o singură noapte

De: Simona Tudorache 29/12/2025 | 12:46
Câte sute de lei costă masa de Revelion 2026 pentru o familie cu 2 copii. Suma este exorbitantă pentru o singură noapte

Românii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar pentru masa de Revelion, iar acesta este abia începutul. Totul, de la aperitiv până la tort și șampanie, costă mult mai mult. Și cu cât îți dorești să te răsfeți mai mult, cu atât trebuie să lași o sumă mai mare în magazine.

Conform unei analize, pentru noaptea dintre ani, o familie cu doi copii are nevoie de un buget care poate varia între 500 și 1.000 de lei, în funcție de meniul ales. Aici putem încadra aperitivele, friptura, peștele și un desert, în general un tort. Șampania devine deja un lux, așa că nu mulți și-o mai permit, asta pentru că necesită bani în plus.

Câte sute de lei costă masa de Revelion 2026

Comercianții sar, de asemenea, la preț în această perioadă, așa că piața nu mai este plină ca în altă perioadă din an. Cu toate astea, fiecare încearcă să păstreze tradițiile cu care s-a obișnuit de-a lungul timpului: să aibă pe masă bucate alese, dar efortul e tot mai mare. Ba mai mult, anul care vine îi sperie pe mulți dintre noi, asta pentru că se anunță alte măriri de taxe.

O expertiză făcută de cei de la Institutului Național de Statistică spune multe despre schimbările care au avut loc. Carnea de porc s-a scumpit cu aproximativ 5% față de anul trecut, cea de vită cu 11%, iar peștele dorit, de asemenea, pe masa de Revelion este mai scump cu aproape 10%.

Dacă îți dorești să strălucești de Revelion, trebuie să te gândești, de asemenea, de două ori ce ținută alegi. Pentru o singură noapte s-ar putea să fii nevoit/ă să dai o sumă fabuloasă și, până la urmă, nu știi dacă merită.

Restaurantele s-au întrecut, de asemenea, în oferte, dar, spre deosebire de alți ani, numărul doritorilor a scăzut simțitor. Chiar dacă mulți oferă în cea mai lungă noapte și programe artistice, nu au reușit să adune o clientelă bogată, mulți alegând să petreacă în fața televizorului, cu manelele aferente.

„Avem platou de fructe de mare. Și confit de rață cu piure de țelină. Pentru locul de la geam, prețul e de 1.199 de lei. Am luat decizia de a păstra același preț ca și anul trecut”, spune managerul Ana Maria Panțur.

Citește și: Cum face Ramona Bădescu ‘sărmăloaia’ pentru Revelion. Folosește numai ingrediente atipice: „Măr ras”

Citește și: Care sunt orașele din România în care ninge de Revelion și de Anul Nou. Meteorologii Accuweather anunță iarnă grea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Știri
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net
Știri
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a…
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Mediafax
Ce efect are plictiseala asupra COPIILOR. Detaliul ignorat de părinți: Mare grijă!
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben...
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat 14.000.000 de euro din banii mei”
Prosport.ro
Gigi Becali a pierdut o avere dintr-un foc, dar nu-i pasă: „Am dat...
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Adevarul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11...
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne așteaptă, de fapt, la începutul lui 2026
Mediafax
Patronii au anunțat ce se va întâmpla în următoarele TREI luni. Ce ne...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
go4it.ro
Un serviciu Google va fi integrat în televizoare Samsung
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Descopera.ro
De ce, indiferent cât ai mâncat, mai ai loc și pentru desert?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt puternic în 25 de județe
Gandul.ro
Viscolul a pus stăpânire pe mai multe zone din țară. Este Cod galben de vânt...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de ...
Cum slăbești rapid după Crăciun. Cele trei trucuri care te ajută să arzi grăsimile înainte de Revelion
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a ...
Cum arată socrul lui Theo Rose. Soția lui Anghel Damian l-a filmat într-un moment mai intim și a pus imaginile pe net
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe ...
Ce dorință arzătoare au Oana și Vlad Gherman pentru anul 2026. Visul celor doi actori, tot mai departe de a se împlini
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp ...
Daniela Iliescu, cadouri de sute de mii de euro de Moș Crăciun! S-a făcut vecină cu Culiță Sterp și fanii au dat instant cu hate: „Te maimuțeresti pe rețele”
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe ...
Ramona Olaru s-a aliat cu Ruxi Opulenta în războiul ei cu Alex Bodi?! Mesajul care îl vizează pe musculos: „Suntem asumate”
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Când vin pensiile în ianuarie 2026. Vești proaste pentru pensionarii României!
Vezi toate știrile
×