Ce problemă de sănătate are Adela Popescu. I se trage din copilărie: „Sătul de tupeul meu...”

Recent, Adela Popescu a fost cât se poate de sinceră cu fanii săi și le-a împărtășit câteva momente emoționante din copilăria sa. Deși astăzi este o vedetă de succes, cu o familie frumoasă alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți ai lor, drumul ei nu a fost întotdeauna unul ușor. Actrița a vorbit despre traume, amintiri dureroase și probleme de sănătate, pe care le-a căpătat în copilărie și pe care le resimte chiar și în prezent.

Deși rar deschide astfel de subiecte sensibile, Adela Popescu a decis să împărtășească părți mai puțin cunoscute ale copilăriei sale. A vorbit despre momentele grele, despre viața la țară, despre muncile agricole pe care le făcea în soarele arzător, dar și despre experiențe care i-au lăsat urme, atât emoționale, cât și fizice.

Într-o postare recentă pe Instagram, Adela Popescu a mărturisit că, deși copilăria la țară i-a oferit amintiri frumoase, aceasta a venit și cu momente dure, pe care le privește acum cu maturitate, dar care la acea vreme au impactat-o puternic. Chiar dacă acum privește toate acestea cu seninătate, amintirile copilăriei sale au lăsat urme, unele vizibile și fizic.

De exemplu, Adela Popescu și-a amintit că umărul ei este afectat și în prezent din cauza unui incident pentru când era mică, atunci când s-a apropiat periculos de mult de calul din curte, iar acesta a „pedepsit-o” exemplar.

De asemenea, printre experiențele care i-au rămas în minte se numără și zilele friguroase în care mergea la școală prin zăpadă, muncile agricole pe care le făcea alături de familie, dar și vizitele la doctor, care erau departe de a fi plăcute.

„Am văzut-o pe mamaie Titina stingându-se în dureri, pe tata tăind găini, porci, și chiar un vecin mușcat de câine sub ochii mei. Am un umar mai șubred după ce calul lui tataie Gheorghe, sătul de tupeul meu, m-a mușcat cu gingiile ca atenționare.

La țară, înmormântările erau ceva firesc, astfel participând la toate ceremoniile, unele dintre ele fiind foarte dure și directe.

Am prins polidinul și penicilina în serii îndelungi, mi-am rupt noada la săniuș, și mi-au fost scoase câteva măsele pe viu. Am muncit porumbii pe arșiță puternică și am mers la școală toată copilăria pe jos, printre nămeți până la genunchi. Chiar și câteva altoieli de la profesori îmi amintesc.

De toate îmi amintesc. Probabil m-au impresionat cumva atunci, dar acum le povestesc și nu mișcă nimic în mine rău. Sunt simple bucăți din copilăria mea așezate lângă alte momente frumose, minunate, magice.

Singurele amintiri care mă dor și îmi provoacă și acum tristețe sunt certurile dintre părinții mei… Conflictele dintre cele două părți egale care mă compun. Și nici măcar nu se certau extraordinar de des”, a mărturisit Adela Popescu, în mediul online.