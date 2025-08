Ce probleme de sănătate a avut Ion Iliescu în ultimii ani. Fostul președinte al României a murit la 95 de ani

Este vestea tristă a momentului! Ion Iliescu a murit! Fostul șef de stat s-a stins din viață pe data de 5 august, după o perioadă lungă în care a fost internat în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat de-a lungul anilor?

Ion Iliescu, în vârstă de 95 de ani, era internat încă din luna iunie, după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar. Inițial, a ajuns la spital pentru o serie de investigații de rutină, însă analizele au indicat o afecțiune gravă care a necesitat internare de urgență.

În ultimii 20 de ani de viață, Ion Iliescu s-a retras semnificativ din lumea publică, dar speculațiile legate de starea sa de sănătate au continuat să apară. Mai exact, fostul șef de stat ar fi suferit de mai multe boli cardiovasculare. Problemele serioase de sănătate au început în anul 2005, atunci când a fost internat în spital, iar în 2019 a ajuns pe mâna medicilor de la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare ”Prof. Dr.C.C Iliescu” din Capitală pentru o intervenție chirurgicală la inimă, potrivit romania-actualități.ro. Mai apoi, au urmat controale medicale lunare la Spitalul Elias din Capitală.

Cu puțin timp înainte de a fi internat, Ion Iliescu a oferit un ultim interviu fostului său consilier și ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu. În dialogul remarcabil, fostul șef de stat a făcut reflecții profunde asupra vieții și morții.

Ultimele sale cuvinte au fost încărcate de semnificație și mulțumire pentru toți cei care i-au fost alături.

„Nu mi-a fost frică de viață și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă. Am mai fost întrebat asta și cred că e o întrebare tot mai vie pe măsură ce vârsta mea înaintează. Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță faptul că nu am avut acces la social media, mi-a prelungit viața, o viață care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea. Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic, dimpotrivă.

În rest, moartea e o experiență metafizică. Nu pot vorbi decât despre ceea ce a fost concret în această existență rotundă. Vreau să mulțumesc celor care m-au însoțit de-a lungul vieții, cu bune și cu rele, care au rămas alături de mine și când asta a fost împotriva lor, celor care mi-au rămas prieteni și când nu ne-am mai strâns mâna de la Cotroceni, ci din strada Atena sau din intimitatea casei mele, unde puțini ne-au trecut pragul. Îi sunt recunoscători Ninei, partenerul meu de drum lung. Viața noastră împreună nu a fost despre noi decât la această senectute, a fost despre alții, despre România, despre societatea pe care am vrut să o lăsăm în urma noastră lucidă și rațională. Colaboratorilor și simpatizanților știuți și neștiuți le doresc tot binele și îi asigur că i-am simțit mereu aproape”, a declarat Ion Iliescu