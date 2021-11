Ce relație are Laurențiu Reghecampf cu fiul cel mic, Bebeto. Cum s-au fotografiat cei doi, după divorțul tehnicianului de Anamaria Prodan

Laurențiu Reghecampf are, în continuare, o relație bună cu fiul cel mic, Bebeto, deși a anunțat că va divorța de Anamaria Prodan. Puștiul a rămas apropiat de tatăl lui, deși antrenorul are, în prezent, o altă parteneră de viață.

În ciuda faptului că are o altă relație, Laurențiu Reghecampf rămâne alături de copiii lui și îi susține cu fiecare ocazie. În plus, atunci când are ocazia, adoră să petreacă timp în compania lor. În weekend, antrenorul s-a întâlnit cu băieții săi, Luca și Laurențiu Reghecampf Junior, cunoscut drept Bebeto.

De Halloween, tehnicianul lui CS U Craiova s-a fotografiat alături de cei doi fii și a urcat imaginea pe o rețea socială. Toți par mai fericiți ca niciodată, semn clar că divorțul de Anamaria Prodan nu i-a afectat relația lui Laurențiu Reghecampf cu băiatul cel mic, Bebeto.

“Happy Halloween!”, a scris Laurențiu Reghecampf în descrierea pozei publicate pe Instagram, unde apar atât fiul său Luca, din prima căsătorie, cea cu Mariana Pfeiffer, cât și Bebeto, fiul Anamariei Prodan.

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan divorțează

Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan și-au unit destinele în vara lui 2008. Cei doi au un copil, pe Laurențiu Junior, născut în august 2008. Ar urma să pună punct unei căsnicii care durează de 13 ani.

“Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional.

Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a spus, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf, soțul impresarei.