Ce ritual are Elwira Petre, în fiecare dimineață. Se trezește la 5:00 pentru a îl face

Pentru mulți, stilul de viață activ și sănătos al Elwirei Petre, soția coregrafului Mihai Petre, a devenit un exemplu demn de urmat. Aceasta a declarat de mai multe că din rutina sa zilnică de îngrijire nu lipsesc alimentația sănătoasă și antrenamentele fizice. Recent, coregrafa a dezvăluit cum își gestionează timpul și cum reușește să nu se abată de la momentele zilnice de relaxare.

Elwira Petre a fost tot timpul dispusă să împărtășească informații despre rutina sa zilnică de îngrijire. Și când vine vorba de starea de spirit, soția lui Mihai Petre pune mare preț pe ”hrana” sufletului, alegând să își dedice zilnic câteva minute pentru introspecție. Elwira Petre trece prin momente dureroase! Tatăl vedetei a trecut în neființă: „O să-mi lipsești atât de mult…”

Ce ritual are Elwira Petre, soția lui Mihai Petre, în fiecare dimineață

Pe lângă asta, Elwira nu renunță la sesiunile de mișcare fizică. Fie care este vorba despre antrenamente intense, moderate sau yoga, secretul din spatele rutinei zilnice constă în modul în care își gestionează timpul. Care este, de fapt, trucul pe care îl folosește pentru a se menține constant în formă, dar și cum reușește să își împartă treburile zilnice?

În cadrul unei postări pe o rețea de socializare, Elwira Petre le-a împărtășit urmăritorilor în ceea ce constă rutina sa zilnică. Soția lui Mihai Petre se trezește cu puțin timp înainte să răsară soarele, meditează, face câteva exerciții ușoare de înviorare și își bea cafeaua în liniște – înainte ca familia ei să se trezească. Elwira Petre, cadou emoționant pentru fetițele ei. L-a păstrat timp de 16 ani

”Demult, uram diminețile când trebuia să mă trezesc devreme ca să merg la școală sau la serviciu. Acum, dimineața este preferata mea. E un moment numai al meu, când toată casa încă doarme și este liniște, iau eu pot savura o cafea bună. Am chiar și o rutină care mă ajută să trec mai ușor prin zile aglomerate și agitate. Mă trezesc la 05:00 în fiecare zi, beau un pahar cu apă și îmi fac o cafea. Apoi trec la un trio important pentru mine.

Oricât e de plină ziua știu că am făcut că am făcut ceva doar pentru mine, cu rutina asta. Îmi dă multă liniște, confort și control. După ce pregătesc micul dejun, le trezesc pe fete și dimineața devine perfectă, iar eu sunt și mai fericită. Bine, condiția este să se culce mai devreme ele, ca să nu fie ”moody in the morning”, a scris Elwira Petre pe o rețea de socializare.