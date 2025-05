Ce rol are președintele României, de fapt. Ce atribuții i s-au desemnat în numele poporului român

Ce rol are președintele României? Este considerat șef de stat, iar prin calitatea pe care o are, acesta are patru atribuții principale. Iată despre ce este vorba!

Președintele României este ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat. Potrivit Articolului 81 din Constituția României, nicio persoană nu poate îndeplini funcția de președinte al României mai mult de două mandate. Mandatul președintelui este de 5 ani și se exercită de la data depunerii jurământului.

Rezultate Exit-Poll alegeri prezidențiale, turul doi. Prezența la vot la ora 20:30, potrivit institutelor de sondare

Ce rol are președintele României

Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independenţei naționale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării. Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice.

În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate. (Articolul 80 – Constituţia României). În timpul mandatului de 5 ani, președintele României nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată.

Președintele dispune de împuterniciri precum:

Conduce Consiliul Suprem de Apărare a Țării;

Este comandantul suprem al forțelor armate;

Poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parțială sau generală a forțelor armate;

Poate institui, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență etc.

Atribuțiile Președintelui Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru și numește Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament. În caz de remaniere guvernamentală ori a funcției vacante, președintele revocă și îi numește, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.

Președintele poate consulta Guvernul cu privire la problemele urgente și de importanță deosebită. Șeful statului poate participa la ședințele de Guvern în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, aprobarea țării, asigurarea ordinii publice și, la cererea primului-ministru, în alte situații.

George Simion și Nicușor Dan, sub lupa Iuliei Albu! Le-a analizat costumele, dar și soțiile: „Mult mai reușit față de cel al adversarului său”

Președintele României conduce ședințele Guvernului la care participă. Președintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale națiunii. Președintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-și exprime, prin referendum, voința cu privire la problemele de interes național.

Șeful statului poate încheia tratate internaționale în numele României, negociate de Guvern, și le poate supune spre aprobare Parlamentului, în termen de 60 de zile. Președintele României este comandantul forțelor armate și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

Președintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgență, în întreaga țara sau în anumite localitati. Poate solicita Parlamentului încuviințarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.