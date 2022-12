Ce s-a ales de Adriela Morar, partenera lui Smiley de la „Dansez pentru Tine” . Ce face acum, la 16 ani de la participarea la show-ul de la Pro TV

Adriela Morar a făcut echipă în cel de-al doilea sezon de „Dansez pentru Tine”. La vremea aceea, în 2006, clujeanca avea doar 20 de ani, dar a reușit să impresioneze publicul de acasă și juriul, câștigând locul al doilea. Acum, în 2022, fosta concurentă a ajuns de la PRO TV a ajuns de nerecunoscut.

Adriela Morar a venit la „Dansez pentru Tine” cu scopul de a-și ajuta părinții surdo-muți. Smiley i s-a alăturat și cei doi au dansat fabulos împreună, dar n-au reușit să iasă pe locul 1. Cei care au pus mâna pe marele premiu au fost Carmen Stepan și Victor Slav, obținând cei 50.000 de euro pentru iubitul ei în scaun cu rotile care avea nevoie de o intervenție chirurgicală în China.

După apariția de la emisiunea de talente marca PRO TV, cariera Adrielei Morar a înflorit, jucând în telenovele de pe Acasă TV. Printre serialele în care a jucat, se numără: „Aniela”, „Îngerașii”, „Iubire și onoare”.

Cum arată și cu ce se ocupă Adriela Morar în 2022

Fosta concurentă de la „Dansez pentru Tine” s-a despărțit de Piciu, fostul coleg al lui Smiley, și trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Radu, un afacerist. Cei doi s-au căsătorit în 2019.

În prezent, Adriela Morar a lăsat lumina reflectoarelor, dar este antrenoare de fitness, conduce ambarcațiuni și este secretară la firma soțului.

„Fac de toate, de toate. Când mă întreabă cineva: „Și acum cu ce te ocupi?” Nici nu știu ce să-i zic. Adică sunt și antrenor de grup fitness, conduc și ambarcațiuni, bărci, veliere, adică sunt skipper. Mai nou m-am angajat și la firma soțului meu, firma de familie, sunt secretară, deci stau la birou, sunt și actriță, deci sunt de toate.

Am făcut și dans, am terminat Facultatea de Muzică, am făcut chitară, pian, canto, am terminat Facultatea de Televiziune”, a declarat Adriela Morar într-un interviu pentru DCNews.

