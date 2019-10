Ce s-a ales de Alina Vidican acum, la 3 ani de la divorțul de Cristi Borcea. Unii ar spune că s-a făcut dreptate

De când s-a mutat în Statele Unite ale Americii, Alina Vidican a avut probleme cu legea din cauza pasiunii sale… viteza. Iar dacă, la sfârșitul anului trecut, judecătorii americani i-au sugerat să se potolească, ba chiar mai mult, au obligat-o să facă o serie de cursuri de codus, acum, Alina Vidican a recidivat.

Alina Vidican are în garajul casei sale mașini foarte puternice la volanul cărora blondina nu prea are limite. Cea mai recentă dintre amenzile pe care le are de plătit este una pe care a primit-o în iulie, iar suma nu este deloc una de neglijat: 280 de dolari.

Citește și:

Mai mult decât atât, cu câteva zile în urmă Alina Vidican a fost, din nou, ”victima” polițiștilor rutieri intrasingenți din Florida, iar aceștia au sancționat-o, atunci, pentru că avea un stil de a conduce mult prea agresiv. Tot o sumă care, în România, reprezintă suficient de mult încât un om obișnuit să simtă că nu va avea ce da de mâncare familiei luna cu pricina, 160 de dolari…

Iar lucrurile au devenit, brusc, complicate pentru fosta soție a lui Cristi Borcea. Mai exact, de această dată, problemele Alinei Vidican sunt mult agravate de faptul că pentru una dintre amenzile recente, a fost condamnată, chiar dacă nu are cazier. Doar că, din păcate pentru ea, mai are un alt caz de susținut în fața judecătorilor, iar acesta, dacă va fi găsită vinovată, îi poate aduce o ”pată” pe cazier.

Alina Vidican, mamă de nota 10

Aflată în Miami, unde își crește copiii pe care îi are cu fostul acționar de la Dinamo, Alina Vidican este o mamă de nota 10. Ea le acordă mult timp micuților, e fericită și se simte împlinită, mai ales că și afacerea îi merge destul de bine. În plus, a mai mărturisit un apropiat de-al vedetei, că a învins depresia și acum este mult mai liniștită. (VEZI ȘI: ALINA VIDICAN, ÎN ATENȚIA AUTORITĂȚILOR AMERICANE! VEZI CÂȚI BANI TREBUIE SĂ SCOATĂ DIN BUZUNAR)

“Alina merge aproape zilnic la malul oceanului, alături de copii ei. Stă pe plajă, se joacă cu micuții, pare că, în sfârșit, a scăpat de depresia de după divorț. Se simte bine, e fericită acolo și nimic nu pare să îi mai umbrească bucuria de a fi alături de micuți. Se ocupă, evident, și de afacere, știe că este cea mai bună variantă de a face bani, nu se mai bazează foarte mult pe ajutorul pe care fostul ei soț I l-a tot dat. Oricum, e liniștită, știe că dacă are nevoie, poate apela la el, mai ales că Borcea își iubește la nebunie copii”, a declarat o sursă din anturajul Alinei Vidican, potrivit wowbiz.ro.