Ce s-a întâmplat cu averea lui Gigi Becali. Patronul FCSB a recunoscut: „Nu mai am nimic”

S-a aflat ce s-a întâmplat cu averea lui Gigi Becali. Chiar patronul FCSB a recunoscut! Cui îi aparțin în prezent acțiunile? În mâinile cui stau deciziile, de fapt? Vă prezentăm cele mai noi declarații făcute de latifundiarul din Pipera! Iată ce a dezvăluit!

FCSB traversează un sezon de excepție, cu performanțe pe plan european. Cu toate acestea, dincolo de rezultatele impresionante, clubul trece printr-o schimbare semnificativă la nivel structural. Gigi Becali a luat o decizie surprinzătoare: și-a cedat toate acțiunile fiicei sale, Teodora.

Latifundiarul din Pipera a lăsat de înțeles că el va continua să conducă echipa, chiar dacă, oficial, acționar majoritar este acum fiica lui. Decizia a fost oficializată prin publicarea în Monitorul Oficial, iar Gigi Becali a explicat public motivele care au stat la baza acestei schimbări.

„Una dintre fete n-a vrut. Aia mică. A zis că nu are nevoie. E și asta o nebunie. Dacă oamenii nu vor… Fata mea nu vrea să fie filmată. Nu vrea să se scrie despre ea. Să scrie de mine, de Becali. Eu sunt persoană publică. Lăsați copiii în pace. Eu i-am dat acțiunile fetei celei mari. Am întrebat-o și a acceptat, dar a zis că soțul ei nu va fi persoană publică. Eu am vrut să-l bag să candideze. Mi-a zis să nu-i îndrum bărbatul spre politică sau spre fotbal. Să nu fie soțul ei persoană publică, ca fetele ei să nu trăiască și ele ce a trăit ea”, a mărturisit Gigi Becali, potrivit Fanatik.ro .

Cu toate că fiica sa cea mare, Teodora, a acceptat să preia acțiunile clubului, ea nu este interesată de fotbal. Ba chiar mai mult, nu își dorește ca partenerul ei de viață să fie persoană publică. Omul de afaceri a subliniat că deciziile îi vor aparține lui în continuare.

„A venit timpul să dau acțiunile și averea. Toată am dat-o la fete. Mai am câteva zeci de hectare. Averea e la fete. În Pipera mai am 10-15 hectare. Eu și PFA-ul meu trebuie să-l dau. E o nebunie. Am niște active. Sunt niște active de zeci de milioane. Trebuie să cesionez. Echipa rămâne la fata cea mare. Ea are trei copii. Nu o interesează fotbalul. Nimic, nimic. Cea mică, într-adevăr, cunoaște fotbal și ține cu Manchester City, dar, deocamdată, face școală. Nu o interesează fotbalul. Deocamdată, i-am dat ei. Eu comand tot! Habar nu are ea. Ea nu știe nici de bani”, a adăugat patronul FCSB.