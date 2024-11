Ce s-a întâmplat cu bunurile din seiful lui Silviu Prigoană: „Era cu amprentă lui digitală”. Adriana Bahmuţeanu, teorie halucinantă: „I-au tăiat… ”

Adriana Bahmuţeanu a fost prezentă în această seară în cadrul emisiunii CANCAN SENZAŢIONAL, acolo unde a făcut dezvăluiri incredibile. Jurnalista a declarat că în continuare cei doi băieţi ai săi se află la domiciliul tatălui lor şi se teme pentru viaţa acestora. Prezentatoarea TV crede că fraţii vitregi ar putea chiar să le însceneze un accident pentru a pune mâna pe averea lăsată de fostul afacerist.

Adriana Bahmuţeanu nu îşi mai găseşte liniştea, după moartea celui care i-a fost soţ. Vedeta mărturiseşte că singurul lucru care o interesează sunt copiii ei şi este dispusă să meargă până-n pânzele albe pentru a-i lua din „Palatul groazei”, aşa cum a numit locuinţa lui Silviu Prigoană.

„Nu am reuşit să vorbesc astăzi cu copiii decât două minute cu cel mare, apoi bineînţeles s-a închis telefonul. L-am avertizat să nu iasă cu maşina pentru că el conduce o maşină din aceea cu două locuri, o bicicletă acoperită, o maşină foarte periculoasă. Am impresia că o să i se însceneze un accident şi l-am avertizat să nu iasă din domiciliu cu fratele lui pentru că este posibil ca aceşti psihopaţi să îi însceneze un accident”, a povestit Adriana Bahmuţeanu.

Adriana Bahmuţeanu, mesaj pentru Marcel Ciolacu

În cursul zilei de duminică, vedeta a decis să apeleze la ajutorul premierului cu speranţa că acesta o să găsească o soluţie şi o să îi aducă fiii acasă. Adriana Bahmuțeanu a precizat că îi scrie lui Marcel Ciolacu în calitate de jurnalistă, psiholog, dar mai presus de toate din postura de mamă îndurerată, cu inima frântă. (VEZI MESAJUL AICI)

„Lucrul bun care s-a întâmplat astăzi a fost că i-am trimis o scrisoare deschisă domnului Marcel Ciolacu, l-am rugat să intervină în acest caz, să apere copiii Adrianei Bahmuţeanu, dar să apere şi cele câteva zeci de mii de copii care sunt în acest moment alienaţi parental de tot felul de psihopaţi şi care nu pot intra în legătură cu copiii lor.

Mai ales într-o perioadă de acest gen, de şoc emoţional când unor adolescenţi le dispare de pe faţa pământului tatăl, mama rămasă în viaţă trebuie să fie lângă ei. Iar eu de 5 zile nu pot să îmi ţin copiii în braţe, să îi mângâi, nici măcar nu i-am văzut la faţa cum arată”, a mai declarat vedeta la CANCAN SENZAŢIONAL.

Ce s-a întâmplat în ziua în care băieţii Adrianei Bahmuţeanu au aflat de decesul tatălui lor

În continuare jurnalista a dezvăluit prima discuţie pe care a avut-o cu băieţii săi după ce au aflat tragica veste. Iniţial toţi au crezut că este o ştire falsă, dar ulterior după ce s-au convis că titul este real, Adriana Bahmuţeanu a mers de urgenţă la domiciliul fostului afacerist să îşi ia acasă copiii. Din nefericire, acest lucru nu a mai fost posibil.

„Eu i-am învoit de la şcoală, m-au sunat să îi învoiesc de la şcoală, s-au dus la Silviu, eu eram să cumpăr nişte mobilă unde pe la Afumaţi când am aflat vestea asta, i-am sunat să-l caute prin casă, noi credeam că este un fake news. Amândoi l-au căutat prin casă, nu l-au găsit şi le-am zis să rămână acolo că vine mami după ei să îi ia să vedem ce facem. Până am ajuns eu că era ploaie şi era un trafic bară la bară s-a făcut 18.30 să zic. Între timp avocatul toxic, Radu Mihai, a ajuns la domiciliul defunctului, au ajuns şi fraţii vitregi, au încuiat poarta, când am ajuns în dreptul porţii erau deja echipe de televiziune acolo, erau candele, erau flori depuse la poartă. Avocatul m-a sunat şi a ţipat la mine la telefon şi mi-a spus „Nu ai ce să cauţi aici, pleacă! Nu te primim în curte. E dosar penal dacă intri în curte”. Am vrut să ies să îi iau şi atunci am chemat DGASPC”, a dezvăluit Adriana Bahmuţeanu.

Ce s-ar fi întâmplat cu bunurile din seiful lui Silviu Prigoană

Adriana Bahmuţeanu are o teorie halucinantă şi în privinţa bunurilor rămase în casă. Vedeta mărturiseşte că seiful în care fostul ei soţ îşi ţinea o parte din bani, dar şi lucruri de valoare se deschidea doar cu amprenta sa digitală, iar băieţii cei mari ar fi fost nevoiţi să recurgă la un gest incredibil pentru a intra în posesia lor.

„Eu cred că el este mort, cred că i-au tăiat degetul cu cleştele sau i-au luat amprentă ceva sau i-au dus cadavrul în casă, ceva s-a întâmplat ca să deschidă seiful unde erau 20 de arme şi banii lichizi ai lui Prigoană. Seiful acela este mare cât o cameră de apartament de bloc. Era cu amprentă digitală numai a lui”, a mai spus vedeta.

