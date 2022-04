Ce s-a întâmplat cu Vira, fetița de 2 ani și jumătate din Ucraina pe pielea căreia părinții au notat data nașterii, numele și numerele de telefon

Povestea fetiței de doi ani și jumătate din Ucraina, Vira Makoviy, a devenit virală. Părinții acesteia au notat pe spate ei, pe piele, numele, data nașterii și numerele de telefon ale rudelor. Însă, ce s-a întâmplat cu micuța Vira?

Încă din prima zi de război în Ucraina, mama fetiței de doi ani și jumătate, micuța Vira Makoviy, i-a notat pe spate, direct pe piele, datele personale: numele, data nașterii, dar și numerele de telefon ale rudelor sale. De teamă că li s-ar putea întâmpla ceva, familia a vrut să se asigure că micuța va fi salvată, astfel că au notat cu pixul datele respective. Jurnaliștii BBC, însă, au reușit să intre în contact cu mama fetiței. Micuța se află acum în Franța, după ce a trecut inclusiv prin România.

Mama fetiței le-a mărturisit jurnaliștilor că, încă din prima zi când a izbucnit războiul în Ucraina, se pregăteau să fugă din Kiev. Înainte de acest lucru, însă, au decis să noteze pe pielea fetiței de doi ani și jumătate, cu pixul, date de identificare – nume, data nașterii și numere de contact. Nefiind sigură că va scăpa vie, și-a împachetat câteva lucruri, îngrozită fiind de zgomotul produs de bombardamentele rușilor.

”Cea mai mare teamă a mea a fost că Vira se pierde sau că vom muri și nu va afla niciodată cine este sau din ce familie provine (…) În cazul morții noastre, ea ar putea fi găsită și s-ar fi putut ști cine este”, a declarat Oleksandra Makoviy pentru jurnaliștii BBC.

Din fericire, familia a reușit să scape din calea bombardamentelor din Ucraina și se află, în prezent, în Franța. Aceștia au trecut prin Republica Moldova, România și Belgia. Durerea provocată de părăsirea locului natal, însă, este incomensurabilă. Întreaga experiență a fost traumatizantă.

”Vira este bine. Este prea mică pentru a înțelege ce se întâmplă. Poate simte ceva la mine, dar este prea mică pentru a înțelege. Sunt foarte fericită că este atât de mică”, a mai spus mama fetiței de doi ani și jumătate din Ucraina.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought „why didn’t I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 5, 2022