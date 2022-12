Ce s-a întâmplat după ce tânărul din imagine a luat 3 anticoncepționale de-ale iubitei lui, simultan, crezând că sunt drajeuri Tic Tac

Nicole s-a decis să împărtășească cu prietenii virtuali o experiență mai puțin obișnuită. Tânăra a publicat pe Tik Tok un filmulet în care le spune urmăritorilor faptul că soțul ei a luat anticoncepționale crezând că sunt bomboane Tic Tac.

Femeia a rămas uimită după ce s-a dus să își ia pilula contraceptivă și a constata că îi lipseau câteva.

Cu toate acestea, prietenul ei i-a spus că a luat câteva dintre „noile Tic Tacs” din camera ei. Știind că în casă nu există nicio cutie cu bomboane Tic Tac, Nicole a făcut imediat legătura și a realizat, de fapt, ce s-a întâmplat cu pilulele ei.

„Oameni buni, m-am trezit să îmi iau pastilele contraceptive, iar eu, așa arată, le deschid și sunt în ultima săptămână și au dispărut. Au dispărut, la naiba. Azi e joi, așa că ar trebui să fie vineri și sâmbătă. Lipsesc trei.

E ca și cum, unde naiba s-au dus? Erau acolo ieri. Le-am văzut înainte de a mă culca.

Evident, de la culcare până azi dimineață, cineva le-a luat. I-am trimis un mesaj bărbatului meu și i-am zis: „Hei, ai văzut ce s-a întâmplat cu pilulele mele contraceptive?”.

El a spus: „Nu, nici măcar nu ți-am văzut pilulele tale contraceptive. Nu știu cum arătau.”, a povestit Nicole pe Tik Tok.

Nu mare i-a fost mirarea când iubitul ei i-a confirmat faptul că a confundat anticoncepționalele cu drajeurile Tic Tac.

„Dar, oricum, s-a trezit foarte târziu în această dimineață și mi-a spus ‘M-am trezit foarte târziu în această dimineață și am fugit pe ușă și nici măcar nu am apucat să mă spăl pe dinți’. Am luat niște Tic Tacs pe care le aveai pe tejghea”, a continuat Nicole.

Ulterior, ea l-a confruntat într-un videoclip, care a obținut peste 74.000 de aprecieri.

„Iubitule, ai luat Tic Tacs din asta?”

Tânărul a răspuns: „Da, astea sunt cele noi care au ieșit”.

Deși a părut îngrozit când a aflat că, de fapt, el luase anticoncepționale, cei doi iubiți s-au amuzat copios pe seama încurcăturii. Videoclipul a devenit viral, iar bărbatul a adunat zeci de mii de comentarii și aprecieri.

Sursa foto: Tik Tok