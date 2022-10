Ce sacrificii a făcut o femeie pentru a-și putea păstra pisica: ”Era foarte speriată”

Povestea unei femei, care nu a renunțat la felina sa, în momentul în care a fost obligată, a făcut înconjurul lumii. Iată prin ce a fost nevoită să treacă posesoarea pisicii, pentru a putea fi aproape de animalul său de companie.

De multe ori, posesorii animalelor de companie fac eforturi considerabile pentru a le putea păstra, chiar dacă, mulți sunt, la un moment dat, din diverse motive, obligați să renunțe la ele. Printr-o experiență similară a trecut și o femeie de 50 de ani care a dormit sub cerul liber, pentru a putea fi alături de pisica pe care o deținea.

A dormit sub cerul liber pentru pisica sa

După ce a căutat o perioadă, destul de lungă, un loc în care să locuiască alături de animalul său de companie, dar, toți proprietarii caselor, la care a apelat, au refuzat-o, femeia de 50 de ani a văzut că nu are încotro și a decis să doarmă sub cerul liber. Totul din dragoste pentru pisica pe care o avea de multă vreme. Cele două erau nedespărțite, așa că au început să ducă o viață simplă, dormind într-un sac de dormit, noapte de noapte, timp de trei ani.

Povestea femeii a devenit cunoscută, în momentul în care Gareth Olsen s-a apucat să curețe terenul din apropiere și a dat peste locuința improvizată a acesteia. După ce a aflat despre ce este vorba, Gareth a luat decizia de a o ajuta să se mute într-un loc primitor, alături de pisica sa.

„Când am văzut-o prima dată, am întrebat-o de când locuiește acolo și mi-a spus că de trei ani. Am întrebat-o cum se descurcă și mi-a spus că era o persoană destul de rezistentă și că tot ce avea nevoie era un sac de dormit. E clar că nu se descurca bine. Era foarte speriată, credea că o să o dăm afară. Nu o puteam lăsa acolo. Trebuia să o ajut”, a spus Gareth.