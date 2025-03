Ce salariu are un angajat Primark în România! Suma la care ajunge cu tot cu bonusuri

Te-ai întrebat vreodată cât câștigă un angajat Primark în România? Noi avem răspunsul! Ce sumă primește în fiecare lună cu tot cu bonusuri? Cum este programul, dar și ce concedii sunt permise? Cei ce lucrează acolo beneficiază chiar și de o zonă de relaxare.

Angajații Primark din România beneficiază de salarii atractive, adaptate de funcția pe care o ocupă, dar și un pachet de beneficii generos. Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că un Retail Assistant încasează suma de 1.600 de lei pe lună, un casier 3.000 de lei pe lună, iar un P&C Supervisor 5.750 lei pe lună.

Cu atât mai mult, nu putem să nu aducem în discuție faptul că în plus față de salariile pe care le-am menționat mai sus, angajații Primark România se bucură de diverse avantaje. Printre acestea se numără următoarele:

Tichete de masă

Prime de sărbători

Program flexibil de lucru

Concediu de maternitate & paternitate

Concediu de creștere a copilului

Concediu medical

Petrecere

Zona de relaxare

Angajații Primark România primesc tichete de masă

După cum am menționat și mai sus, cei ce lucrează la Primark primesc tichete de masă. Este important de precizat faptul că angajații care au două zile libere pe săptămână beneficiază de o sumă suplimentară datorită acestora. La valoarea actuală de 40,04 lei per pachet, ei primesc 200 de lei în plus pe săptămână.

Începând cu semestrul I al anului 2025, valoarea unui tichet de masă crește la 40,18 lei, ca urmare a ajustării semestriale, în funcție de indicele prețurilor de consum la alimente. Această modificare va fi valabilă între aprilie și iulie 2025, iar angajații vor beneficia de un supliment corespunzător noii valori a tichetelor.

Angajații Primark din România nu numai că au un salariu competitiv, dar totodată beneficiază și de un pachet de beneficii care le permite să mențină un echilibru între viața personală și cea profesională datorită programului flexibil.

