Ce se află în capsula timpului îngropată de Prințesa Diana. A fost dezgropată după 34 de ani

La mai bine de 30 de ani de la îngropare, o “capsulă a timpului” cu obiecte alese de Diana, Prințesa de Wales, și de doi copii pentru a reprezenta viața în anii 1990, a fost deschisă prematur.

Cutia de lemn învelită în plumb a fost îngropată de Prințesa Diana în 1991, pentru a marca punerea pietrei de temelie a unei clădiri a spitalului Great Ormond Street (GOSH) din Londra, notează THE GUARDIAN.

Capsula timpului trebuia să fie dezgropată în „sute de ani”, dar a fost scoasă prematur pentru a face loc construcției unui centru de cancer pentru copii. La dezgroparea capsulei au luat parte angajații spitalului – ori persoane care s-au născut în 1991, ori care lucrau la spital în 1991.

Ce conține capsula timpului îngropată de Prințesa Diana

Odată scoasă la lumină, s-a descoperit ce conținea “capsula timpului”: un CD cu Kylie Minogue, un calculator alimentat cu energie solară și un pașaport. Doi copii, ajutați de Diana, selectaseră cele zece obiecte care, în viziunea lor, reprezentau viața în anii ’90, după ce au câștigat un concurs.

Cutia mai conținea un televizor de buzunar, o hologramă cu un fulg de zăpadă și o fotografie a Dianei.

Imaginile publicate de presa britanică arată că obiectele sunt puțin deteriorate, dar au supraviețuit în mare parte cu bine trecerii timpului.

Centrul va fi o „resursă națională de tratament al cancerului infantil” și va ajuta echipele de medici să dezvolte „tratamente mai blânde și mai eficiente” pentru copiii care stau în spital, au anunțat autoritățile.

Legătura dintre Prințesa Diana și spitalul unde a fost îngropată „capsula timpului”

Diana a devenit președintă a spitalului de copii în 1989 și l-a vizitat de mai multe ori înainte de tragicul accident în care și-a pierdut viața, în 1997.

Ea i-a ajutat pe cei doi copii să aleagă obiectele care urmau să fie plasate în capsula timpului.

David Watson, pe atunci în vârstă de 11 ani, din Paignton, Devon, a ales un CD cu albumul “Rhythm of Love” al lui Kylie Minogue. De asemenea, el a ales o foaie de hârtie reciclată și un pașaport.

Sylvia Foulkes, pe atunci în vârstă de nouă ani, din Norwich, a ales o colecție de monede britanice, un recipient cu cinci semințe de copac și o hologramă cu un fulg de zăpadă.

Cutia mai includea și o copie a ziarului “Times” din ziua îngropării capsulei, cu titluri care făceau referire la criza din fosta Uniune Sovietică, alături de o fotografie a fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, și la conflictul dintre SUA și Irak.

Îngroparea capsulei timpului a fost similară cu o ceremonie din 1872 în timpul căreia Prințesa de Wales de atunci, Alexandra, a pus o piatră de temelie la spital, sigilând și o capsulă a timpului.

Acea capsulă a timpului, care conținea o fotografie a reginei Victoria, nu a fost găsită până acum.

