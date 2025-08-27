Acasă » Video » Ce se află în capsula timpului îngropată de Prințesa Diana. A fost dezgropată după 34 de ani

Ce se află în capsula timpului îngropată de Prințesa Diana. A fost dezgropată după 34 de ani

De: Adrian Sabau 27/08/2025 | 20:16
Diana, Prințesă de Wales pe aeroportul din Luanda, după vizita sa în Angola în numele Crucii Roșii. 16 ianuarie 1997. Foto: Profimedia

La mai bine de 30 de ani de la îngropare, o “capsulă a timpului” cu obiecte alese de Diana, Prințesa de Wales, și de doi copii pentru a reprezenta viața în anii 1990, a fost deschisă prematur.

Cutia de lemn învelită în plumb a fost îngropată de Prințesa Diana în 1991, pentru a marca punerea pietrei de temelie a unei clădiri a spitalului Great Ormond Street (GOSH) din Londra, notează THE GUARDIAN.

Capsula timpului trebuia să fie dezgropată în „sute de ani”, dar a fost scoasă prematur pentru a face loc construcției unui centru de cancer pentru copii. La dezgroparea capsulei au luat parte angajații spitalului – ori persoane care s-au născut în 1991, ori care lucrau la spital în 1991.

Ce conține capsula timpului îngropată de Prințesa Diana

Odată scoasă la lumină, s-a descoperit ce conținea “capsula timpului”: un CD cu Kylie Minogue, un calculator alimentat cu energie solară și un pașaport. Doi copii, ajutați de Diana, selectaseră cele zece obiecte care, în viziunea lor, reprezentau viața în anii ’90, după ce au câștigat un concurs.

MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării, influențezi piețele”
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării,...

Cutia mai conținea un televizor de buzunar, o hologramă cu un fulg de zăpadă și o fotografie a Dianei.

Imaginile publicate de presa britanică arată că obiectele sunt puțin deteriorate, dar au supraviețuit în mare parte cu bine trecerii timpului.

Centrul va fi o „resursă națională de tratament al cancerului infantil” și va ajuta echipele de medici să dezvolte „tratamente mai blânde și mai eficiente” pentru copiii care stau în spital, au anunțat autoritățile.

Legătura dintre Prințesa Diana și spitalul unde a fost îngropată „capsula timpului”

Diana a devenit președintă a spitalului de copii în 1989 și l-a vizitat de mai multe ori înainte de tragicul accident în care și-a pierdut viața, în 1997.

Ea i-a ajutat pe cei doi copii să aleagă obiectele care urmau să fie plasate în capsula timpului.

David Watson, pe atunci în vârstă de 11 ani, din Paignton, Devon, a ales un CD cu albumul “Rhythm of Love” al lui Kylie Minogue. De asemenea, el a ales o foaie de hârtie reciclată și un pașaport.

Sylvia Foulkes, pe atunci în vârstă de nouă ani, din Norwich, a ales o colecție de monede britanice, un recipient cu cinci semințe de copac și o hologramă cu un fulg de zăpadă.

Cutia mai includea și o copie a ziarului “Times” din ziua îngropării capsulei, cu titluri care făceau referire la criza din fosta Uniune Sovietică, alături de o fotografie a fostului lider sovietic Mihail Gorbaciov, și la conflictul dintre SUA și Irak.

Îngroparea capsulei timpului a fost similară cu o ceremonie din 1872 în timpul căreia Prințesa de Wales de atunci, Alexandra, a pus o piatră de temelie la spital, sigilând și o capsulă a timpului.

Acea capsulă a timpului, care conținea o fotografie a reginei Victoria, nu a fost găsită până acum.

(Citește și: Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta deloc! Toată lumea îi servea acest fel de mâncare)

Tags:
Iți recomandăm
Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!
Showbiz internațional
Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și…
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Cine este și cum arată Molly Schirmang, viitoarea lui soție
Showbiz internațional
Fiul cel mare al lui Michael Jackson s-a logodit. Cine este și cum arată Molly Schirmang, viitoarea lui…
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Mediafax
Avertisment! Inteligenţa artificială devine o unealtă majoră pentru infracţiuni
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării, influențezi piețele”
Gandul.ro
Mihai Tudose pune tunurile pe Bolojan: „E o greșeală extraodinară. Faci rău țării,...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid”. Lunga lista a controverselor lansate de Olivia Steer. Fosta vedetă TV si Andi Moisescu ar fi divorțat
Adevarul
„Oncologii vor fi condamnați pentru genocid”. Lunga lista a controverselor lansate de Olivia...
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru reîncărcare. „Este o schimbare a tacticii”
Digi24
VIDEO Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au fost suspendate
Mediafax
Peste 2.000 de CV-uri primite într-o săptămână pentru companiile de stat. Înscrierile au...
Parteneri
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina....
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și bucătărie. Cum arată în interior locuința cât un dulap
Antena 3
Un bărbat a construit o casă „de lux”, de 1,8 metri pătrați, cu dormitor și...
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor
Digi 24
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie...
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
Digi24
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul...
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis suspendat
Promotor.ro
Codul Rutier 2025: Locurile unde este interzis să întorci în „U”. Amenzi uriașe și permis...
Este vorba de Bruce Willis. Veștile nu sunt deloc bune: „A fost o decizie dureroasă”
kanald.ro
Este vorba de Bruce Willis. Veștile nu sunt deloc bune: „A fost o decizie dureroasă”
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania. Noua mașină i-a devenit sicriu românului și familiei lui
StirileKanalD
Costi, soția lui și un alt cuplu, morți în urma unui accident rutier, în Germania....
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
observatornews.ro
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Descopera.ro
S-a aflat ce anume produce o STRĂLUCIRE MISTERIOASĂ în Oceanul de Sud
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă a divorțat! Reacția lui spune mult!
Viva.ro
Cum a răspuns Andi Moisescu în urmă cu puțin timp când a fost întrebat dacă...
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Fanatik.ro
Massimo Moratti, președintele de legendă al lui Inter Milano, a ajuns la terapie intensivă!
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil cu autism. Ce a pățit a doua zi după gestul eroic
Fanatik.ro
Povestea Ioanei, sportiva din Sibiu care a înotat între două continente pentru Sebi, un copil...
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă și recrutarea obligatorie
Capital.ro
Serviciul militar voluntar, introdus prin lege. Vor merge în Armată 6 luni. Va fi permisă...
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
Romania TV
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în pace!
Capital.ro
A murit cea mai iubită actriță a țării. Ne-a părăsit mult prea devreme. Odihnește-te în...
Cinci lucruri bizare fără de care Regele Charles nu pleacă în călătorii
evz.ro
Cinci lucruri bizare fără de care Regele Charles nu pleacă în călătorii
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Gandul.ro
MISTERUL mașinii cu numere de București, care l-a plimbat pe MACRON prin Chișinău
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu 23 de ani mai tânără
as.ro
Unde locuieşte, de fapt, milionarul ce a renunţat la cetăţenia română, alături de iubita cu...
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit în două tabere
A1
Ilona Brezoianu, schimbare de look radicală cu câteva luni înainte să nască. Internauții s-au împărțit...
Meghan Markle nu se potoleste! O noua ironie la adresa Casei Regale:
radioimpuls.ro
Meghan Markle nu se potoleste! O noua ironie la adresa Casei Regale: "„Trebuia să port...
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă așteptam să se enerveze”
Fanatik.ro
Ce lecție i-a dat Mircea Lucescu fiului său, Răzvan Lucescu, în clasa a 8-a. „Mă...
Tragedie în Iacobeni. O femeie de 57 de ani, atacată mortal de câini ciobănești în pădure. Fiul victimei dezvăluie detaliile șocante
Fanatik.ro
Tragedie în Iacobeni. O femeie de 57 de ani, atacată mortal de câini ciobănești în...
Știrile zilei, 22 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 22 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge ...
Povestea total neașteptată a celei mai tinere miliardare din lume! Comandă mâncare la ofertă, merge cu taxi și vânează chilipiruri!
Minune după incendiul din Dragonul Roșu. Ce au descoperit pompierii, neatinsă de flăcări
Minune după incendiul din Dragonul Roșu. Ce au descoperit pompierii, neatinsă de flăcări
Începe Litoralul pentru Toți! Cât va costa o noapte de cazare la malul mării, în luna septembrie
Începe Litoralul pentru Toți! Cât va costa o noapte de cazare la malul mării, în luna septembrie
Vești proaste pentru românii care așteaptă voucherele la energie. Poșta Română a făcut anunțul
Vești proaste pentru românii care așteaptă voucherele la energie. Poșta Română a făcut anunțul
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat ...
Escorta de lux ucisă în Italia ar putea fi deshumată. Mama Denisei crede că altcineva a fost îngropat în locul fiicei sale: ”Nimeni nu a văzut-o la morgă”
Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de ...
Situație halucinantă pe străzile din Capitală! Un livrator nepalez a fost atacat, fără motiv, de un tânăr
Vezi toate știrile
×