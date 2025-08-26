Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta deloc! Toată lumea îi servea acest fel de mâncare

Prințesa de Wales, Diana, avea anumite preferințe alimentare bine definite, însă Alteța sa detesta din toată inima un fel de mâncare apreciată de bogați, însă care-i făcea instant silă.

Lady Diana Spencer a rămas în inimile britanicilor pentru stilul noncoformist adoptat pe durata mariajului cu Regele Charles al III-lea, pe atunci prinț. Cuplul regal avea preferințe culinare diametral opuse.

Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta

În timp ce Charles reprezenta aristocrația în materie de mâncare, Diana iubea alimentația simplă și sănătoasă. Însă un aliment nu i-a ajuns niciodată la inimă, deși era servit cu predilecție în cercurile înalte pe care le frecventa.

Potrivit bucătarului însărcinat să-i facă toate poftele, Darren McGrady, Diana a ajuns să deteste somonul, indiferent de modul în care era preparat. McGrady rememorează că, la evenimentele publice la care Diana participa, gazda întreba mereu care este mâncarea preferată a prințesei.

„Răspunsul nu întârzia niciodată: adoră somonul. De aceea am luat decizia de a-i diversifica meniurile. Într-un timp glumeam cu ea că are mai mult pui la masă decât orice alt preparat”, explică bucătarul într-un interviu acordat InStyle.

Diana nu a scos definitiv somonul din alimentație, însă servea o dietă bazată pe pui, pește sau legume, iar prăjelile în ulei nu intrau în discuție.

Prea mult somon pentru Lady Di

Fiind înfometată după o zi în câmpul atribuțiilor regale, Diana lua destul de târziu masa. Deși o fire calmă, îndrăgita prințesa a erupt la un moment dat.

„Mor de foame, așa că nu-mi spune că serviți din nou somon. Ce aveți voi bucătarii cu mine? Oriunde merg în lume, somonul mă urmărește”, ar fi spus vizibil amuzată Prințesa de Wales.

McGrady apreciază că, în materie de alimentație, diferența dintre Diana și soacra sa, Regina Elisabeta a II-a, era una uriașă. În timp ce regina prefera mâncărurile grele, puternic condimentate și bogate în sos, nora avea o listă cu preparate pe care nu le consuma niciodată.

„Nu mânca porc, iar vita apărea pe meniu atunci când lua masa alături de copiii ei. Ocazional servea oaie atunci când avea invitați, iar în rest, doar preparate ușoare”, declară bucătarul Darren.

