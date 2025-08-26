Acasă » Știri » Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta deloc! Toată lumea îi servea acest fel de mâncare

Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta deloc! Toată lumea îi servea acest fel de mâncare

De: Anghel Ion 26/08/2025 | 20:48
Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta deloc! Toată lumea îi servea acest fel de mâncare
Sursa foto Pexels / Profimedia
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Prințesa de Wales, Diana, avea anumite preferințe alimentare bine definite, însă Alteța sa detesta din toată inima un fel de mâncare apreciată de bogați, însă care-i făcea instant silă.

Lady Diana Spencer a rămas în inimile britanicilor pentru stilul noncoformist adoptat pe durata mariajului cu Regele Charles al III-lea, pe atunci prinț. Cuplul regal avea preferințe culinare diametral opuse.

Alimentul pe care Prințesa Diana nu îl mai suporta

În timp ce Charles reprezenta aristocrația în materie de mâncare, Diana iubea alimentația simplă și sănătoasă. Însă un aliment nu i-a ajuns niciodată la inimă, deși era servit cu predilecție în cercurile înalte pe care le frecventa.

sursa foto: Hepta

Potrivit bucătarului însărcinat să-i facă toate poftele, Darren McGrady, Diana a ajuns să deteste somonul, indiferent de modul în care era preparat. McGrady rememorează că, la evenimentele publice la care Diana participa, gazda întreba mereu care este mâncarea preferată a prințesei.

„Răspunsul nu întârzia niciodată: adoră somonul. De aceea am luat decizia de a-i diversifica meniurile. Într-un timp glumeam cu ea că are mai mult pui la masă decât orice alt preparat”, explică bucătarul într-un interviu acordat InStyle.

Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu...
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu...

Diana nu a scos definitiv somonul din alimentație, însă servea o dietă bazată pe pui, pește sau legume, iar prăjelile în ulei nu intrau în discuție.

Prea mult somon pentru Lady Di

Fiind înfometată după o zi în câmpul atribuțiilor regale, Diana lua destul de târziu masa. Deși o fire calmă, îndrăgita prințesa a erupt la un moment dat.

„Mor de foame, așa că nu-mi spune că serviți din nou somon. Ce aveți voi bucătarii cu mine? Oriunde merg în lume, somonul mă urmărește”, ar fi spus vizibil amuzată Prințesa de Wales.

McGrady apreciază că, în materie de alimentație, diferența dintre Diana și soacra sa, Regina Elisabeta a II-a, era una uriașă. În timp ce regina prefera mâncărurile grele, puternic condimentate și bogate în sos, nora avea o listă cu preparate pe care nu le consuma niciodată.

„Nu mânca porc, iar vita apărea pe meniu atunci când lua masa alături de copiii ei. Ocazional servea oaie atunci când avea invitați, iar în rest, doar preparate ușoare”, declară bucătarul Darren.

Citește și: Cumpăna prin care au trecut Diana și Dan Șucu. Soția patronului Mobexpert face dezvăluiri tulburătoare: „Nici astăzi nu sunt vindecată 100%”

Tags:
Iți recomandăm
Taylor Swift a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă oferit de Travis Kelce
Showbiz internațional
Taylor Swift a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă oferit de Travis Kelce
Artista poza într-o femeie fericită, dar căsnicia ei era de fațadă! ”Au fost cei mai grei ani din viața mea!”
Showbiz internațional
Artista poza într-o femeie fericită, dar căsnicia ei era de fațadă! ”Au fost cei mai grei ani din…
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
Mediafax
Episod neobișnuit în lumea sportului: jucători străini de baschet, confundați în aeroportul Otopeni
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua ședință a coaliției, în două zile
Gandul.ro
Cumulul pensiei cu salariul dispare din pachetul 2 de măsuri / A doua...
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea...
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat...
Ministrul Apărării, anunț privind recrutarea în armată. Rezerviștii MApN, chemați la o zi de pregătire
Mediafax
Ministrul Apărării, anunț privind recrutarea în armată. Rezerviștii MApN, chemați la o zi...
Parteneri
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată deloc așa. Mulți nu își dau seama cine este
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu greu o mai recunoști acum pe această artistă. E celebră, dar nu mai arată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă...
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Digi 24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc...
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
Digi24
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Taylor Swift a spus ,,da”. Celebra cântăreață a fost cerută în căsătorie de jucătorul de fotbal american Travis Kelce
kanald.ro
Taylor Swift a spus ,,da”. Celebra cântăreață a fost cerută în căsătorie de jucătorul de...
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului...
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis:
kfetele.ro
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii,...
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
WOWBiz.ro
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă...
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor.
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de...
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
go4it.ro
Nu toate telefoanele Xiaomi vor avea actualizare la Android 16. Care sunt acestea?
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce...
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Fanatik.ro
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat...
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui Inter doar al 7-lea vagon în relație
Fanatik.ro
Detalii ascunse din mariajul lui Cristi și Adelina Chivu. De ce se consideră antrenorul lui...
Putin, dărâmat din interior. Mișcarea de geniu pregătită de UE. Va lovi în elitele și amantele de la Kremlin
Capital.ro
Putin, dărâmat din interior. Mișcarea de geniu pregătită de UE. Va lovi în elitele și...
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
Romania TV
Românii care Nu primesc 1 leu la bătrânețe, rămân complet descoperiți financiar
World of Tanks face pasul către viitor
Go4Games
World of Tanks face pasul către viitor
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o oră, ora 4:00 devine ora 3:00
Capital.ro
Când se trece la ora de iarnă în 2025. Ceasul se dă înapoi cu o...
Afacerea Netflix, de la închiriat DVD-uri la platforma cu sute de milioane de abonați. Câți bani produce anual
evz.ro
Afacerea Netflix, de la închiriat DVD-uri la platforma cu sute de milioane de abonați. Câți...
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
Gandul.ro
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie...
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
as.ro
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei:...
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
radioimpuls.ro
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș...
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade șocante din tinerețe
Fanatik.ro
Detalii ascunse despre legătura dintre Elena Ceaușescu și Ion Iliescu. Vizite la închisoare și episoade...
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Fanatik.ro
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
Știrile zilei, 21 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lora, show incendiar pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul, poziţii provocatoare şi…
Lora, show incendiar pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul, poziţii provocatoare şi…
Soţia lui Nosfe vorbeşte deschis despre o nouă relaţie, la trei ani de la moartea artistului: “Eu ...
Soţia lui Nosfe vorbeşte deschis despre o nouă relaţie, la trei ani de la moartea artistului: “Eu când dau dragostea, o dau x 10”
CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE de la dream date-ul Ellei Vişan cu ispita Teo. A „recidivat” pentru ...
CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE de la dream date-ul Ellei Vişan cu ispita Teo. A „recidivat” pentru a treia oară!
„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă”, dezvăluri HALUCINANTE: a povestit pas cu pas ce ...
„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă”, dezvăluri HALUCINANTE: a povestit pas cu pas ce demersuri a făcut din dorința de a-și întâlni idolul: “Am venit din Austria și am închiriat un apartament special pentru…”
Taylor Swift a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă oferit de Travis Kelce
Taylor Swift a fost cerută în căsătorie! Cum arată inelul de logodnă oferit de Travis Kelce
Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Vezi toate știrile
×