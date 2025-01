Ce se ascunde sub gheața din Groenlanda. NASA a făcut descoperirea uluitoare: tuneluri de km și...

În aprilie 2024, cercetătorul NASA Chad Greene a zburat la bordul unui Gulfstream III împreună cu o echipă de ingineri, monitorizând un instrument radar în timp ce acesta măsura stratul de gheață al Groenlandei. În timpul cercetărilor, experții NASA au descoperit așa numitul ”oraș de sub gheață”. Cum a fost posibil așa ceva?

În timp ce cartografia grosime gheții din Groelanda, Alex Gardner, expert în criosferă la Jet Propulsion Laboratory al NASA, a obținut imagini uluitoare cu orașul de sub gheață: Camp Century. Un oraș abandonat, format din tuneluri care se întind pe o suprafață de mii de kilometri: „Căutam patul de gheață și a ieșit Camp Century – ”orașul de sub gheață”. La început nu am știut ce vedem. Imaginile au dezvăluit detalii incredibile despre structurile abandonate, oferindu-ne o perspectivă fără precedent asupra acestui oraș secret.”

Ce se ascunde sub gheața din Groenlanda

Camp Century, cunoscut și ca „orașul de sub gheață”, este o fostă bază militară din timpul Războiului Rece. Corpul de ingineri al armatei americane a construit baza militară în 1959 prin formarea unei rețele de tuneluri în stratul apropiat de suprafață al stratului de gheață. Descoperirea făcută de NASA poate schimba viitorul omenirii! Comoara de 1 miliard de dolari care poate îngropa lumea în bani

După ce a fost abandonată în 1967, zăpada și gheața au continuat să se acumuleze, iar structurile solide asociate cu instalația se află acum la cel puțin 30 de metri (100 de picioare) sub suprafață. Tunelurile au fost concepute împotriva un tip de rachetă Minuteman IRBM modificată – cunoscută cu numele de ”Iceman”. Această rachetă ar fi fost capabilă să reziste presiunilort de lansare prin statul de gheață, notează Space.com.

Cercetătorii NASA nu intenționau să capteze imaginea de la Camp Century, scopul lor fiind să studieze staturile interne ale calotei glaciare și straturile înghețate ale Groelandei: „Scopul nostru a fost să calibrăm, să validăm și să înțelegem capacitățile și limitările UAVSAR pentru cartografierea straturilor interne ale calotei glaciare și a interfeței dintre patul de gheață”, a declarat Greene.

Zborurile de testare care au surprins Camp Century la începutul acestui an deschis un șir lung de posibile viitoare expedieri de cartografiere în Groelanda, Antarctica și nu numai: ”Fără o cunoaștere detaliată a grosimii gheții, este imposibil să știm cum vor răspunde straturile de gheață la încălzirea rapidă a oceanelor și a atmosferei, ceea ce limitează foarte mult capacitatea noastră de a proiecta ratele de creștere a nivelului mării”, a concluzionat omul de știință.