Ce se întâmplă cu mama Adrianei Bahmuțeau la 3 săptămâni de la AVC. În grija cui a ajuns

La finalul lunii iulie, Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Femeia a ajuns de urgență la spitalul Fundeni din București, unde a fost internată la secția de neurologie. Cum se simte acum părintele jurnalistei, dar și cine are grijă de ea după ce a fost trimisă acasă.

În urmă cu trei săptămâni, Adriana Bahmuțeanu a trecut printr-o situație delicată din punct de vedere personal. Din cauza stresului acumulat în urma tensiunilor din familie, Petruța Toma, mama ei, a suferit un accident vascular cerebral (AVC). Femeia a fost transportată la spitalul Fundeni din București, unde a fost internată la secția de neurologie.

Cine are grijă de mama Adrianei Bahmuțeanu după ce a fost externată

Chiar în ziua în care a suferit AVC-ul, mama jurnalistei trebuia să se prezinte în sala de judecată – unde avea termen într-un proces în care solicită dreptul de a petrece timpul cu nepoții săi, copiii pe care Adriana Bahmuțeanu îi are cu regretatul Silviu Prigoană și care în acest moment se află în grija fraților vitregi. Reamintim că de la moartea afaceristului, băieții jurnalistei au rămas să locuiască în casa tatălui lor, alături de frații lor vitregi. De atunci, Adriana Bahmuțeanu se chinuie să recâștige custodia totală în instanță a copiilor ei- vezi AICI detalii.

„Mama n-a mai ajuns azi la procesul unde și-a cerut dreptul la relații cu nepoții! Nedreptatea, stresul prelungit și neputința de a face mai mult au copleșit-o, ducând-o direct la spital, la urgență, după ce organismul i-a cedat! Cât de nedreaptă este viața!”, scria jurnalista urmă cu doar câteva săptămâni.

La trei săptămâni distanță, mama Adrianei Bahmuțeanu a fost externată din spital. Femeia se află în afara oricărui pericol, este în stare stabilă, însă greul abia acum începe. Urmează o perioadă lungă de recuperare, perioadă în care va avea nevoie de susținere, îngrijire și de un însoțitor permanent. În acest sens, jurnalista și-a dus mama acasă la sora ei, unde va fi îngrijită corespunzător.

”Mama a trecut de faza critică și acum se recuperează. Sper ca Dumnezeu să aibă grijă de ea și să nu mai treacă prin astfel de momente niciodată. Medicii au tratat-o foarte bine la Spitalul Fundeni și le mulțumesc, au făcut practic un miracol pentru ea. A început încet, încet să și vorbescă, să se miște mai bine și să poată mânca. Acum ama dus-o acasă la sora ei, la mătușa mea, Florența, unde va fi îngrijită așa cum trebuie. Mamei îi trebuie un însoțitor permanent, iar suportul familiei o va ajuta enorm. Este extraordinar de important să ai suportul familiei, mai ales în perioadele grele din viață. Nimic nu se compară cu susținerea, dragostea și suportul celor dragi”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru wowbiz.ro.

