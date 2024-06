Ce se întâmplă cu Marinela Chelaru, după ce a suferit patru AVC-uri. „Și-au făcut interesele cu mine…”

Marinela Chelaru, aproape de nerecunoscut după ce a renunțat la aparițiile publice. Actrița trece prin clipe de coșmar, motiv pentru care a renunțat la lumina reflectoarelor. Iată în cu ce situație se confruntă vedeta după ce a suferit patru AVC-uri!

Actrița Marinela Chelaru se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Artista a mărturisit că este profund dezamăgită de foștii colegi de scenă care nu au mai contactat-o aproape deloc în ultima perioadă. Cu toate acestea, vedeta se consolează cu faptul că fanii care au urmărit-o ani întregi încă o apreciază pentru talentul său.

Celebra actriță a cucerit de-a lungul anilor o țară întreagă prin umorul ei cu totul aparte, iar acum trece prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa. După ce a suferit patru AVC-uri, vedeta a renunțat la viața mondenă. Acum, cea mai mare durere a sa este că nu mai este căutată de nimeni.

Marinela Chelaru a suferit până acum patru AVC-uri

Ajunsă la vârsta de 64 de ani, Marinela Chelaru este profund dezamăgită de faptul că foștii colegi de breaslă au uitat-o în cea mai neagră perioadă a vieții sale, acum când se află la ananghie.

„Mă sună lumea de nu mai știe de ea…da, de unde…nu mă mai sună nimeni, știi ce e aia? Nu mă mai sună nimeni, și-au făcut interesele cu mine…”, a dezvăluit Marinela Chelaru, pentru redacția.ro.

Acesta nu este singurul lucru care o deranjează pe Marinela Chelaru în această perioadă. Se pare că și pensia pe care i-o oferă statul este din ce în ce mai puțină de la lună la lună. Artista a dezvăluit că veniturile mici nu îi permit să-și achiziționeze medicația lunară, care este foarte scumpă. Cu toate acestea, actrița speră ca la recalcularea din septembrie va îndrepta lucrurile în favoarea ei.

„Aștept recalcularea, mi-a mai mărit-o și aștept acum…am 2.000 de lei și si am avut 1.400 de lei, acum câteva luni mi s-a mărit. Mă costă foarte mult medicamentele. Mai mult de 10 de milioane. La cât îmi e de rău, nu știu dacă îmi e mai dor de scenă. Nu mai interesează pe nimeni de mine. Când am fost bună i-a interesat”, a mai spus actrița.

Marinela Chelaru își amintește cu drag de vremurile când se afla în centrul atenției, avea spectacole și era invitată la emisiuni de televiziune și evenimente. Din nefericire, după problemele sale de sănătate, a renunțat la toate acestea iar viața sa a devenit monotonă. Cu toate acestea, celebră odată apariției Grupului Vouă, actrița nu și-a pierdut umorul cu care a câștigat simpatia publicului.

Întrebată care este starea de sănătate, artista a mărturisit ca este bine momentan și că este foarte supărată din cauza zvonurilor false care se scriu despre aceasta.

„Nu am fost la spital, pe căldura asta îmi e și frică să mă mai duc. Iau tratament acasă, serios, nu glumă. Sunt bine, deocamdată, S-au scris multe lucruri false despre mine și nu e prima dată. S-a scris că am făcut infarct, eu am doar AVC și nu am făcut recent. Dacă stau liniștită în pat e ok”, a mai declarat Marinela Chelaru.

