Ce se întâmplă cu vila în care Andreea Bălan a stat cu Keo! Duplexul valorează peste 250.000 de euro

Andreea Bălan este în plin proces de renovare a vilei de lux în care locuiește. Vedeta a apelat la ajutorul unui specialist, iar transformările au fost pe măsura așteptărilor, dar și pe măsura bugetului.

Timp de 6 luni, Andreea Bălan și-a transformat duplexul într-un șantier. Locul unde, probabil, petrece cel mai puțin timp a intrat în renovări. Artista a mers pe mâna unui designer de interior, iar schimbările au venit la timpul și momentul potrivit:

”A durat vreo sase luni renovarea. Mă bucur ca am reușit sa sparg, era un zid în mijloc, era un duplex, iar acum am unit cele două case și am reușit sa renovez parterul, urmează și etajul. Îmi place foarte mult ce a ieșit, nu as fi reușit singură. Am apelat la ideile și ajutorul unui designer de interior.Nu am ales eu culorile, am primit sfaturi și le-am primit cu mare bucurie. Mie îmi place sa ascult sfaturi în general și în muzica și în styling.”, a declarat Cântăreața pentru Antena Stars.

Andreea Bălan este cea mai ascultătoare atunci când vine vorba de stilul vestimentar. Dacă tot este sezonul schimbărilor, Andreea Bălan a făcut ”renovări” și în dulapul cu haine. Imaginea este pe primul loc atunci când se prezintă în fața fanilor, iar asta necestiă timp și sfaturi prețioase din partea oamenilor avizați. Așa cum a declarat, vedeta a trecut la ”next level” din punct de vedere stilistic:

”Cred ca m-am maturizat emoțional și odată cu asta vine și o schimbare în ceea ce privește styling-ul. Nu mai pot să mă îmbrac acum la vârsta mea și cu doi copiii la fel cum ma îmbrăcăm acum 10 ani.”, a mai spus artista.

George Burcea s-a întors în casă pentru a petrece timp cu cele două fetițe

Chiar dacă nu mai formează un cuplu de aproape doi ani, Andreea Bălan și George Burcea rămân uniți datorită celor două fetițe ale lor: Clara și Ella. Actorul merge des la casa unde a locuit cu fosta soție, iar asta pare să fie cea mai mare bucurie pentru el. Petrece timp prețios alături de fetițele lui pe care le divinizează.

George Burcea își vizitează copiii o dată pe săptămână și petrece câteva ore cu micuțele lui, în casa în care trăia alături de Andreea Bălan. Artista a recunoscut mereu că are toată încrederea în George atunci când vine vorba de fetele pe care le au împreună, chiar ea declarând în urmă cu ceva timp la o emisiune tv că actorul este un tată minunat.