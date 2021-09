George Burcea nu renunță la războiul cu Andreea Bălan. Ce mesaj i-a adresat indirect cântăreței

George Burcea a atacat-o din nou indirect pe fosta lui soție Andreea Bălan, pe care actorul a acuzat-o subtil de nenumărate ori că ar încerca să-i șteargă numele cu totul din mass-media.

George Burcea a dat de înțeles, prin postarea făcută de curând, că Andreea Bălan a recurs de multe ori la șantaj sau diverse procedee prin care să-l elimine pe George Burcea din presa română.

„A scris o știre de „cancan” și Hollywoodreporter. Poate aici nu mai intervine nimeni să nu se mai scrie bine despre mine sau să se dea articolele jos. Sau să se modifice. Sau să cumpere paginile pe care revistele mi le-au dat. Așa… doar ca să nu apar. V-am upat cu dragoste.”, a scris George Burcea în dreptul unui print din articolul scris depsre el recent.

Magicianul Victor Dorobantu si actorul George Burcea sunt in distributia serialului Wednesday, continuarea povestii din Familia Addams, in regia lui Tim Burton. Vor juca alaturi de Catherine Zeta Jones, Jenna Ortega sau Gwendoline Christie. Filmarile se desfasoara integral in Romania.

Andreea Bălan a ordonat ștergerea unei postări în care George Burcea apare alături de cumnata ei Sonia Argint

Sâmbătă, 4 septembrie, George Burcea a alergat cinci kilometri la maratonul „Run in Bucharest”. A făcut acest gest pentru strângerea de fonduri pentru persoanele care suferă de boli incurabile în stadii terminale, copii și adulți. La finalul cursei, fostul soț al Andreei Bălan a fost solicitat pentru un interviu realizat de Sonia Argint și un alt coleg de-ai ei. Imediat, imagini cu cei doi au început să apară în online.

Sursele CANCAN.RO susțin că Sonia Argint ar fi intervenit rapid, asta după ce Andreea Bălan i-ar fi „ordonat” să șteargă fotografiile respective. Ceea ce s-a și întâmplat! La un mic search pe pagina respectivă de Facebook, se poate observa că nu mai există nicio dovadă a faptului că George Burcea ar fi fost intervievat de actuala cumnată a fostei soții.

sursă foto: arhivă Cancan