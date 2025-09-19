Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan își dă demisia. Ce protocol se va activa

România este, din nou, în criză politică din cauza tensiunilor din coaliția de guvernare. Premierul Ilie Bolojan a spus că este cu demisia pe masă din cauza neînțelegerilor din coaliție pe tema reformei administrației locale, pachet care nu a fost adoptat încă. În acest context, dacă demisia se concretizează trebuie numit un nou premier, iar numirea se va face în doar câteva zile. Ce protocol se va activa?

PSD a amenințat nu o dată cu retragerea de la guvernare, prin vocea președintelui interimar Sorin Grindeanu. Iar premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia, dacă măsurile sale de reformă pentru reducerea deficitului bugetar nu sunt susținute sau nu trec de Curtea Constituțională. Chiar dacă tot contextul este unul instabil, Lia Olguța Vasilescu spune că în cazul demisiei locul lui Ilie Bolojan o să fie ocupat rapid.

Ce se întâmplă dacă Ilie Bolojan își dă demisia

Așa cum spuneam, premierul Ilie Bolojan a spus că este cu demisia pe masă din cauza neînțelegerilor din coaliție pe tema reformei administrației locale. Dacă o să decidă într-adevăr să demisioneze, locul lui o să fie ocupat rapid, după cum spune Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintele PSD. Coaliția poate pune un nou premier în câteva zile, a precizat aceasta.

Întrebată recent dacă există cineva în momentul acesta care să fie gata să preia rolul de premier, Lia Olguța Vasilescu a spus că va fi numită o nouă persoană în numai câteva zile, după cum prevede protocolul semnat de coaliție.

„Noi nu vrem să aruncăm România în criză. Noi nu vrem să plece Ilie Bolojan, vrem doar să găsim mai multă flexibilitate, pe niște lucruri care sunt de bun simț, până la urmă, și pe care ne dorim să le facem bine. Dacă totuși domnul Ilie Bolojan va alege să-și dea demisia, nu va fi nicio criză în coaliție, pentru că este un protocol semnat. Un an și jumătate este PNL cel care desemnează primul-ministru. Deci PNL va fi invitat ca să-și desemneze imediat un prim-ministru care să își asume responsabilitatea guvernării. Deci, nu văd nicio criză politică. Guvernul se poate face imediat. De fapt, guvernul rămâne același, doar prim-ministrul se schimbă. Procedurile pot să dureze 3 zile, 5 zile”, a spus ea, potrivit digi24.ro.

„Noi nu am vrut să schimbăm primul ministru”

Chiar dacă planul e făcut în cazul în care Ilie Bolojan o să demisioneze, Lia Olguța Vasilescu a precizat că nici ea, nici PSD nu își doresc această demisie.

„Noi nu am vrut în niciun caz să schimbăm primul ministru – sau nu ne propunem chestiunea asta. Noi ne propunem totuși să se țină cont într-o coaliție și de părerea noastră, și de competența noastră, dacă vreți. Iar ceea ce am spus acum, să știți că sunt păreri inclusiv ale unor primari PNL de mari municipii, persoane foarte importante în partid, care înțeleg perfect ceea ce cerem noi, care înțeleg perfect că-i apărăm și pe ei, dar care probabil nu au curajul să spună acest lucru, în propriul partid”, a mai spus Lia Olguța Vasilescu.

Ilie Bolojan a făcut anunțul despre bursele studenților: ”Nu este posibil”

Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen, întâlnire de ULTIMA ORĂ! Planul pentru România