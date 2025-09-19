Acasă » Știri » Ilie Bolojan și Ursula von der Leyen, întâlnire de ULTIMA ORĂ! Planul pentru România

De: Irina Vlad 19/09/2025 | 08:06
Este oficial! Luni, 22 septembrie 2025, Ilie Bolojan este așteptat la Bruxelles, acolo unde va lua parte la o întâlnire oficială cu comisarii europeni și cu Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene. Premierul României a subliniat importanța Uniunii Europene pentru stabilirea economică a țării. 

Ilie Bolojan se pregătește pentru o întrunire oficială cu o parte din comisarii europeni pentru economie, apărare și drepturi sociale, dar și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul României are de gând să transmită mesaje clare, iar discuțiile principale vor viza să  tema creditelor contractate de România  și a deficitului bugetar. Cu acest prilej, premierul României a declarat că are de gând să propună strategii plauzibile, reale și de interes pentru ca țara noastră să iasă din deficit bugetar, dar și că va face tot posibilul să își onoreze angajamentele în plan economic.

„Gândiți-vă că, atunci când îți asumi o răspundere, nu te duci la negocieri doar ca persoană fizică, ci te duci să reprezinți țara ta.

Și de modul în care tu îți onorezi angajamentele se formează o percepție asupra țării tale și eu, cât timp voi fi pe această funcție, nu îmi pot permite, la modul cinstit, să mă duc cu lucruri care nu sunt reale, să mă duc cu lucruri pe care nu le pot respecta.

E mai bine să spui ‘asta nu merge’ și uite în ce condiții se face, decât să faci angajamente pe care nu le poți respecta”, a declarat premierul la Antena 3.

Discuțiile din întâlnirea cu comisarii europeni vor fi axate pe trei programe importante pentru România, una dintre ele vizând situația de a nu mai continua procedura de suspendare  a fondurilor europene. Ilie Bolojan a adăugat că estimările de la începutul anului legate de modul în care vor fi cheltuite sumele de bani până la finalul s-au dovedit total nerealiste, motiv pentru care are lucrurile trebuie corectate, astfel încât plățile să fie onorate, iar invetițiile să continue.

”În așa fel încât să clarificăm aspectele care țin de creditele noastre, să clarificăm aspectele care țin de deficit, pentru a proiecta, într-adevăr, o imagine așa cum îmi doresc să fie pentru țara noastră: o imagine de seriozitate, o imagine de încredere.

Și, la ceea ce ne angajăm, într-adevăr, să respectăm lucrurile, nu pentru partenerii noștri, ci, în primul rând, pentru cetățenii români”, a mai adăugat Bolojan.

 

